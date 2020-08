Sådan så der ud på Ringen fredag ved 16-tiden, hvor en enkelt patruljevogn var til stede for at holde øje med de unge. Foto: Lars Ahn Pedersen

De unge flyttede festen til Ringen - men her var politiet også

Af Lars Ahn Pedersen

Udsigten til at over 1000 unge ville holde fest i Folkeparken og Byparken i Roskilde for at fejre, at de i denne uge er begyndt på nye uddannelser - de såkaldte »puttefester« - fik fredag Midt- og Vestsjællands Politi til at indføre opholdsforbud i begge parker i tidsrummet fra klokken 12 til 24.