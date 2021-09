Storken Michaela har overrasket ekspterne, som troede at hun ville flyve til Spanien. Nu går turen i stedet mod Mellemøsten. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

De troede hun tog til Spanien, nu er hun på vej mod Syrien og værre - Libanon

Roskilde - 06. september 2021 kl. 10:22 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Storken Michaela fra reden ved Gundsølille lidt nord for Roskilde har overrasket de danske storke-eksperter.

Da hun den 23. august om eftermiddagen satte kursen sydover for første gang, fløj hun direkte mod Femern og Lübeck. Det fik eksperterne til at gætte på, at hun ville tage turen ned gennem Vesteuropa til Spanien og måske helt til Afrika via Gibraltar.

De kunne ikke have gættet mere forkert. Nu lyder vurderingen nemlig, at hun er på vej mod Syrien.

Efter Lübeck var næste stop lidt syd vest for Berlin, dernæst i nærheden af Cottbus, inden turen gik ind i Polen med et stop syd for Wroclaw, derfra videre til Slovakiet og Rumænien. Sortehavskysten i Bulgarien var næste spisekammer. I lørdags passerede Michaela så om eftermiddagen Marmarahavet vest for Istanbul. Den seneste registrering af storken er fra søndag formiddag, hvor den havde fundet et nyt sted at hvile vingerne, cirka 40 kilometer øst for Bursa.

Farligt i Libanon

Nu gætter eksperterne fra storkene.dk på, at hun har kurs mod Syrien.

- Det ser ud til, at hun er kommet ind i en flok storke, som tager den helt klassiske storkerute via Syrien, Libanon, Israel og så Egypten. Vi ved, at en hel del storke flyver til det centrale Afrika eller endda helt til Sydafrika. Det ville være helt fantastisk, hvis det viser sig, at det er, hvad hun gør siger Jess Frederiksen fra storkene.dk

Han er dog bekymret, for nu nærmer Michaela sig turens farligste strækning, Libanon.

- Syrien er ikke så slem som stork, men Libanon er noget farligt noget. De har en lang tradition for trofæjagt efter hvid- og sortstork og pelikaner. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se hende komme forbi Libanon, siger Jess Frederiksen.

Det er overraskende, at Michaela har taget turen østover, for rigtig mange af storkene fra de tidligere års kuld er blevet observeret på de store åbne lossepladser i det sydlige Spanien.

- Det kan godt være, at hun også falder i gryden med losseplads-mad. Der er mange storke, som stopper i Israel og Egypten, fordi der er mad nok på deres åbne lossepladser til, at der ikke er grund til at flyve længere, siger formanden.

Hul i leveringer

Den sender, som Michaela har på, kan for så vidt fungere i det uendelige.

- Den er drevet på solceller, så den burde kunne levere data i mange år. Eneste ulempe er, at de data jo skal finde et netværk for at kunne blive leveret til animaltracker. Vi plejer at få data hver dag klokken 12, men vi har allerede haft et hul i leveringener, da hun var i Tyskland. Så vi er klar på, at en tur ned gennem Afrika, nok også vil byde på dage med radiotavshed. Specielt, når Sahara skal passeres.

Skulle Michaela være så heldig at nå frem til en god vinterdestination, så går der formentlig et par år, før hun flyver mod Danmark igen - og på den tur kan hun sagtens finde en mere indbydende nordeuropæisk destination. Hun vil dog - forventer Jess Frederiksen - fremover være tilbøjelig til, at tage flyveturen via Mellemøsten frem for via Spanien.