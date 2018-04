Maglegårdsbadet er lukket pga. et nedbrud på en pumpe. Det skulle have været åbnet i onsdags, men kommunen mangler svar på nogle vandprøver. Foto: Thomas Olsen

De to største svømmehaller fortsat ude af funktion

Roskilde - 13. april 2018 kl. 13:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke let at være svømmer, dykker eller andre, der dyrker deres sport i et svømmebassin i Roskilde i de her dage.

Som alle ved, så er Roskildebadet lukket på grund af renovering, og åbningen af den gamle del af badet trækker ud. P.t. forventes den gamle del af badet åbnet igen til 30. juni, om tre måneder.

Hvad værre er, så er Maglegårdsbadet, byens næststørste svømmehal, også ude af drift og har været det siden påske. Det var kommunens forhåbning, at Maglegårdsbadet kunne have været åbnet igen i onsdags, men det skete ikke. I stedet måtte Roskildebadene stille op med morgenmad til de morgensvømmere, som gik forgæves.

- Der gik en pumpe. Det er første gang, jeg har oplevet det i min tid i Roskilde Kommune. Uden pumpen, intet rent badevand, så den har vi måtte skifte, siger kultur- og idrætschef Poul Knopp.

- Vi havde håbet på at være klar i onsdags, men det var vi ikke. Vi venter på, at de værdier, som der skal være i vandet på blandt andet klorindhold, er de rigtige. Det tager typisk lidt tid at få kørt ind, siger Poul Knopp.

Det står klart, at Maglegårdsbadet også er lukket den kommende weekend.

- Vi får svar på de næste prøver på mandag, og til den tid kan vi så tage stilling til, om vi kan åbne, siger Poul Knopp.

- Vi er klar over, at med to bade ude af drift, så giver det store gener for mange. Vi prøver at henvise vores morgensvømmere til Sct. Jørgens Badet, siger Poul Knopp.

Han opfordrer de meget ivrige til at følge med på Roskildebadenes facebook-profil for nyt.