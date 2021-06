De synger sammen for at få det bedre med sig selv

At mødes for at synge sammen kan give et løft i tilværelsen. Det forsøger socialpsykiatrien i Roskilde sig med i samarbejde med Sangens Hus. Foto: Kristian Jørgensen

Roskilde - 27. juni 2021 kl. 18:40 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er ikke et brusende, udadvendt gospelkor, og det er så langt fra ambitionen for de syv personer, som stilfærdigt synger C.V Jørgensens »Costa del Sol« i entréen til Makers Corner på Musicon i Roskilde.

Tag ikke fejl, for under overfladen folder de her sangere sig i den grad ud. Havde det været X Factor, ville dommerne uden tvivl sige, at de var på en fantastisk rejse.

Vi er på sæsonens sidste dag af sangkurset »Lyd på«, hvor mennesker tilknyttet socialpsykiatrien i Roskilde Kommune mødes for at synge sammen.

Fællesskab kan noget For Nicolai Høst Olsen fra Gadstrup har sangmøderne betydet meget for, hvordan han går og har det.

- Det er en god måde at arbejde med de svære følelser, og det er noget, der giver større selvtillid, siger han.

Nicolai Høst Olsen har en skizofren diagnose og kan godt komme til at sidde meget alene og være depressiv. Men det hjælper ham at gøre noget, han brænder for, og musikken har altid fyldt meget i hans liv.

- Jeg kan godt sidde og spille for mig selv, men fællesskabet kan et eller andet, siger han.

Nicolai Høst Olsen fra Gadstrup har haft stor glæde ud af at synge med i »Lyd på«. Nu ved han nærmest ikke, hvordan han skal komme gennem sommeren uden sangfællesskabet. Foto: Kristian Jørgensen

At få hold på stemmen »Lyd på« skal undersøge, om sangen kan være med til at give mennesker tilknyttet socialpsykiatrien bedre trivsel og meningsfuldhed i deres liv. Det er ikke et kor, men et sangfællesskab. Den skelnen er vigtig, for der er plads til alle, uden man skal leve op til nogen krav.

- Et stort mål for os er, at borgerne kan bruge deres stemme; at de kan få hold på deres egen stemme, siger Christian Noringriis fra Sangens Hus, der står bag projektet sammen med Roskilde Kommune og Roskilde Synger.

Skal udbredes Sangens Hus er sat i verden for at udbrede sangglæden på alle niveauer, og Roskilde er den foreløbigt den eneste kommune til at prøve sangen af i socialpsykiatrien.

Håbet er både at kunne forankre metoderne lokalt i Roskilde i løbet af det kommende år, så sangfællesskabet lever videre.

Det er også tanken, at det skal brede sig til resten af landet ved, at Videncenter for Sang omsætter erfaringerne til en guideuddannelse.

Krop og stemmer bliver varmet op inden dagens sang. Foto: Kristian Jørgensen

Udvider til efteråret Sangen kan ikke helbrede psykiske lidelser, men kan være med til, at mennesker får det bedre. Dagens sangtime tyder på, at der er noget om det.

Inden opvarmningen af krop og stemme fortæller deltagerne, hvordan de går og har det. Det går op og ned, men hos alle skinner det igennem, at de har gået og glædet sig til at komme - og ærgrer sig over, at de nu skal vente til efteråret med at komme igen.

»Lyd på« har i foråret kørt i Makers Corner og på Recoveryskolen Gro på Sct. Hans. Til efteråret bliver det udbredt til Insp! og ITC/Alle Tiders Højskole.