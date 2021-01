Roskilde Festival forsøger at hjælpe nogle af de nye navne, som gik glip af en stor mulighed, da sidste års festival, hvor de ellers var på programmet, blev aflyst. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

De skulle have spillet på Roskilde: Nu kommer festivalen dem til undsætning

Roskilde - 26. januar 2021 kl. 17:16 Kontakt redaktionen

Der har ikke været meget medvind hos Roskilde Festival den sidste tid, men nu er festivalen klar med en kampagne for nye stjerner, der aldrig nåede at spille på sidste års aflyste festival. Kampagnen »Sounds Like Roskilde« er dedikeret til de musikere, der blev snydt for at gå på scenen på grund af coronaen. Kampagnen tæller blandt andet en vinyl-udgivelse og en koncert-app.

- 2020 er året, alle vil huske for corona, men i virussens slipstrøm er især de kunstneriske vækstlag i risikozonen for at blive glemt. Det kan skade den musikalske fødekæde i mange år fremover, og derfor har vi søsat kampagnen »Sounds Like Roskilde« for igen at bringe kunstnerne ud til publikum, siger programchef for Roskilde Festival, Anders Wahrén i en pressemeddelelse.

Med koncert-appen kan man opleve liveoptrædener fra otte navne, simpelt og nemt på en smartphone. Lyt med til blandt andre Rune Bagge, Ydegirl, Greta og Tuhaf. Anders Wahrén fortæller, at musikerne er valgt, fordi de viste stort potentiale forud for sommeren 2020.

Trænger man til flere musikalske toner fra festivalens kommende stjerner, skal man have fingrene i vinylbokssættet »Sounds Like Roskilde«, hvor 38 upcoming musikere optræder. Dog er der kun udgivet 1000 eksemplarer af boksen, så det gælder om at være kvik. Overskuddet fra salget går direkte til kunstnerne. App'en kan downloades på roskil.de/app

Kampagnen bliver støttet af Tuborg og Tuborgfondet.

