True Gums produktion af naturligt tyggegummi tog sin begyndelse, da Peter Regnersgaard (th.) og vennen fra Roskilde, Morten Ebdrup, efter mange års ivrig tyggen fandt ud af, hvad almindeligt tyggegummi egentlig består af. Foto: True Gum Foto: Photographer: Hans Juhl

De satser hele butikken på plastikfrit tyggegummi

Roskilde - 26. maj 2018 kl. 13:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede med en snak mellem de to tyggegummielskere Peter Regnersgaard og Morten Ebdrup om, hvorfor tyggegummi bliver ved med at ligge på gader og stræder i så mange år.

Det fik de to unge mænd, der begge er opvokset i Roskilde, til at åbne øjnene for, at kernen af alt almindelig tyggegummi er den samme plastik, som er en del af plastikflasker, lim og bildæk. De fandt endda ud af, at bildækproducenten Goodyear er storeleverandør af gummibase til tyggegummiindustrien.

Den snak mundede ud i, at de sammen med to venner satte sig for selv at lave tyggegummi, der hverken efterlader plasitik i kroppen eller belaster miljøet. I dag har de tyggegummifirmaet True Gum, der laver tyggegummi af udelukkende naturlige ingredienser med ekstrakt fra sapodiltræets frugter som den tyggelige grundbestand og smagsvarianter som ingefær/chili og lakrids/eucalyptus.

Det er et år siden, de fire stiftere opsagde deres jobs for at lave tyggegummi. Det har krævet hundredvis af eksperimenter med vandbad hjemme i Morten Ebdrups lejlighed, men nu producerer de tyggegummi på deres fabrik i et tidligere lokomotivværksted i Sydhavnen.

- Fabrik er måske så meget sagt. Det er produktionskøkken på 16 kvadratmeter, siger 28-årige Morten Ebdrup, men måske bliver det en dag til endnu større rammer.

- Det er det, vi håber på. Vi har sat hele vores opsparing i projektet og sagt vores job op for at forfølge eventyret med at lave nedbrydeligt tyggegummi, som man kan tygge med god samvittighed over for sig selv og naturen, siger han.

Den profil kan Roskilde Festival godt spejle sig i, så True Gum har i år fået foden inden for på festivalen. Det kan dog også købes i en række 7 Eleven-kiosker og helsekostbutikker.

