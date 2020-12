Ida Rex og Snorre Krogh Biehe var med til at redde lastbilchaufføren Christopher Tinggaard Berg, da han fik en palle vinduer over sig. Det har de fået en dusør for sammen med en 69-årig mand fra vejen, som ikke har ønsket at stå frem.

De reddede en lastbilchaufførs liv: Hvad var der sket hvis vi ikke havde været hjemme?

Det startede som en stille og rolig majdag med coronaudløst hjemmearbejde på den blinde villavej Hyldetoften i Gundsømagle. Med et brag ændrede idyllen sig i en adrenalpumpende redningsaktion, der heldigvis fik en lykkelig udgang, da en flok naboer ved fælles hjælp reddede den 20-årige lastbilchauffør Christopher Tinggaard Berg fra at få klemt livet ud af sig under 419 kilo vinduer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her