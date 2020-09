De pladeglade vender hjem

- Jeg kan bedst lide at købe i en pladebutik. Det er bedre at stå med pladen i hånden, det er så autentisk og en god butik at komme i, siger Brian Norli, der jævnligt tager til Vinylfreak på jagt efter plader med Depeche Mode. Han er storsamler og holder sig helst væk fra onlinehandel og kædebutikker. Foto: Anna Weinø