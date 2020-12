De må godt springe coronaen over

Fakta om professionel sport og coronarestriktioner

Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene

Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).

Alle DIF forbunds seniorlandshold, damer og herrer

Alle Team Danmark indplacerede atleter

Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste

De faciliteter, som benyttes, er også undtaget fra forsamlingsforbuddet før, under og efter aktiviteten.



I forbindelse med de ny indførte COVID-19 restriktioner, er det lykkedes DIF at få udvidet begrebet "professionel idræt". Begrebet udvides til at omfatte alle forbunds højeste nationale niveau, samt at indtægtskravet for atleterne bortfalder.Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:Ved Danske mesterskaber uden formelle kvalifikationskrav for deltagelse, anbefaler DIF, at det enkelte forbund indfører kvalifikationskrav, så kun atleter fra det absolutte øverste nationale niveau deltager. Ved tvivlsspørgsmål kontakt evt. dit forbund.Udover ovenstående er følgende rækker også omfattet af bekendtgørelsen: 1. division herre- og damefodbold, 2. division herrefodbold og 1. division herre- og damehåndbold.