De første studenter på Katten hejste flaget - i silende regn

- Det er første gang i mine 22 år på Roskilde Katedralskole, at det regner, når vi hejser flaget. Og det er næsten utroligt, at det lige skal være i år, hvor studenterårgangen har haft næsten et halvt gymnasieforløb med corona-restriktioner. Men hvor har I og resten af årgangen tacklet situationen flot, og hvor er jeg glad for, at vi kan stå her i dag og skåle med hinanden, sagde rektor Claus, Niller da studenterne og deres familier efterfølgende mødtes på rektors kontor.