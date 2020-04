På VUC Roskilde er det kun 2.hf-klasserne, der har fået lov at vende tilbage. Her ses B-klassen, der får undervisning i kantinen, hvor der er god plads mellem bordene.

De første elever er tilbage på VUC

Mandag blev dagen, hvor rektor Dorthe Jensen Lundqvist kunne byde velkommen til 2.hf klasserne, der har fået lov at komme i skole igen som de foreløbig eneste af Hf og VUC Roskildes mange elever og kursister.

Eleverne skal dog have undervisning under lidt andre omstændigheder, end de plejer. De skal holde afstand og må ikke kramme hinanden godmorgen. Der er to meter mellem bordene, og de skal vaske hænder, når de kommer og flere gange i løbet af dagen.