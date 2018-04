Se billedserie Sådan cirka kommer boligerne, som Plan2 Byg A/S bygger på Skousbo-udstykningen, til at se ud. De første købere har meldt sig til første etape. Byggeriet begynder formentlig den 1. juni, og de første boliger bliver overdraget den 1. december. Foto: Plan2 Byg A/S

De første boliger er solgt på Skousbo-udstykningen

Roskilde - 29. april 2018 kl. 08:22 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salget af de første ejerboliger på Skousbo-området er sat i gang. Det er Plan2 Byg A/S, som for kort tid siden købte de to storparceller, som Roskilde Kommune havde udbudt, der allerede er klar.

Den ene af de to ejere, Allan Aastrup fortæller, at Plan2 Byg lige har afleveret 32 huse på Kaserne-grunden i Ringsted.

Nu skulle virksomheden videre, men de havde ikke lyst til at kaste sig ind på det overophedede københavnske marked, hvor det gælder om at udpine alt.

- Vi fandt ud af, hvad der skulle definere os som virksomhed, siger Allan Aastrup og fortæller, at de ville bygge i områder, hvor der skulle være station og indkøbsmuligheder og maksimalt 45 kilometer til København.

Ordentlig kvalitet

- Jeg havde læst om Skousbo-området og kørte forbi. Vi mener, at det ligger indenfor skiven af, hvad vi kan håndtere, siger Allan Aastrup og oplyser, at de blev helt overbevist, da de så fortove i hårdtbrændte brune sten, og de asfalterede veje var af høj kvalitet.

- Der er ikke bare valgt billige løsninger. Så var den pris, vi forhandlede os frem til, okay, siger Allan Aastrup.

Plan2 Byg begynder med første etape, der består af 13 boliger fordelt på fire forskellige typer.

- Der er bestilt købsaftaler på cirka halvdelen af første etape. Jeg er overbevist om, at om et år har jeg solgt 30 boliger, siger Allan Aastrup og oplyser, at de har en forhåbning om, at de kan stikke spaden i jorden den 1. juni og regner med at aflevere de første boliger den 1. december.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 28. april. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy

