Japansk Pileurt vokser særdeles godt i Danmark og den ødelægger rigtig meget både for naturen og som her hvor Åse Christiansen har fotograferet den på vej op gennem asfalt. Foto: Åse Christiansen

De fleste vil gerne sprøjte lidt længere

Roskilde - 06. december 2020 kl. 10:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

1,4-2,1 kilo aktivstof af stoffet glyphosat skaber stor politisk uenighed.

Det er nemlig aktivstoffet i det udskældte ukrudtsmiddel Round-up, og mængden er, hvad Roskilde Kommune bruger på årsbasis til at bekæmpe uønskede vækster, som hovedsageligt tæller bjørneklo og pileurtarter som japansk pileurt.

En del kommuner er helt stoppet med at bruge sprøjtemidler, og blandt dem, som stadig gør, ligger Roskilde på et meget lavt forbrug af stoffet.

Dem sprøjter vi på Bjørneklo: Roskilde Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo siden 2010, har reduceret udbredelsen betragteligt. I dag bekæmpes bjørneklo primært ved manuelt rodstikning. Der anvendes kun pesticider til vanskeligt tilgængelige bestande.





Trods det, så er sagen drøftet flittigt i klima- og miljøudvalget, hvor holdningerne gror i mange retninger.

Enhedslisten vil ikke sprøjte mere Enhedslisten vil helt stoppe for brugen af sprøjtemidler straks. Det koster nogle penge, som efter partiets opfattelse skal findes i kassen. Det forslag er der dog kun Enhedslisten selv, der bakker op om.

Ud af den konservative ukrudtssprøjte kom så et forslag om at inddrage frivillige i bekæmpelsen af invasive arter. De Konservative ville afsætte en million kroner til opgaven i 2022. Det forslag kunne de få Dansk Folkeparti med på, men ingen af de andre partier, som enten stemte blankt eller imod.

Socialdemokratiets foreslog, at der bliver sat en million kroner af på budgettet for 2022. Pengene skal bruges til et fuldt stop af brug af pesticider, sådan som Enhedslisten altså ønsker det straks. For at tækkes K og DF blev der i forslaget også indskrevet, at kommunen skal forsøge at inddrage frivillige i bekæmpelsen.

Dermed kunne forslaget fra S samle opbakning fra K og DF, lige som V og R stemte for.

Som det eneste parti stemte SF ikke for et eneste af forslagene. SF stemte imod at stoppe pesticidebrug straks og blankt på de to andre forslag.

Politikerne skal have en status på, hvordan det går med bekæmpelsen et år efter at kommunen helt er stoppet med brugen af pesticider - hvis altså forslaget bliver taget med i budgettet for 2022.

Skulle kommunen helt stoppe brugen af pesticider vil det betyde, at der skal bruges flere penge på bekæmpelse, rundt regnet en million kroner.

Enhedslisten har nu begæret sagen i byrådet.