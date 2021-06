Argo er stadig i gang med at brænde mink af fra de to massegrave i Jylland. Arbejdet kører stort set problemfrit og forventes afsluttet inden for de kommende uger. Minkene her på billedet er i væsentlig bedre stand end de mink, Argo modtager. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: De får tre lastbiler med mink til afbrænding om dagen: Sådan går det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De får tre lastbiler med mink til afbrænding om dagen: Sådan går det

Roskilde - 29. juni 2021 kl. 15:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Argo var blandt de forbrændingsanlæg, som fik opgaven med at brænde jyske mink af, efter at minkene blev aflivet og gravet ned på to lokaliteter.

Afbrændingen foregår stadig, og vicedirektør Klaus W. Hansen oplever, at afbrændingen er en helt rutinemæssig del af den daglige produktion.

- Det er faktisk ikke noget, vi tænker over længere. Vi får vel tre læs mink om dagen ud af de lidt over 100 lastvognslæs affald, vi får om dagen. Det er ikke vores opfattelse, at der er lugtgener. Det mest besværlige er, at minkene er tunge som et ondt år. Vores grab kan tage 10 ton affald på en gang, og flere gange er den slået fra, fordi minkene vejer for meget. Den anden dag registrerede kranen 12 ton, og så stopper den helt automatisk, så vi arbejder lidt med håndteringen, siger vicedirektøren.

Lettere end festivalaffald

For små 14 dage siden var den ene af de jyske grave tømt, og dermed skiftede leveringerne til grav nummer to.

- Der var vi lidt obs, for det kunne jo potentielt give noget andet materiale at arbejde med, men det viste sig at være nogenlunde ens leverancer, siger Klaus W. Hansen.

Det er forventningen, at afbrændningen af mink slutter inden for et par uger.

- Vi hører uge 27 eller 28, altså en af de to næste uger. Nærmere kommer vi det ikke.

Og hvad kan man så sammenligne mink-kadaverne med? Klaus W. Hansen synes, det er lettere at få brændt mink af end festivalaffald.

- Festivalaffaldet er jo langt hen ad vejen produceret med det formål, at det ikke skal kunne brænde, her tænker jeg på teltenes imprægnering. Det er minkene jo ikke. De indeholder jo en masse olier, fedt, så de brænder væsentlig lettere, siger han.