De er i finalen til Roskilde Erhvervspris 2020

Roskilde - 10. november 2020 kl. 14:39 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Udvælgelseskomitéen til Roskilde Erhvervspris 2020 har været samlet for at beslutte, hvilke to af de syv nominerede der skal gå videre til finalen, hvor det vil være op til deltagerne i Erhvervsforum og Roskilde Kommunes nytårskur at afgøre, hvem der bliver den endelige vinder.

De syv nominerede var: Nerve Smart Systems, Kruse A/S, Pipers Hus, Caseus Ost & Delikatesser, PC Schematic, Florentz Café & Brasserie og Gorm Hansen A/S, og udvælgelseskomitéen kom efter små to timers vurdering frem til, at finalisterne bliver Nerve Smart Systems og PC Schematic.

Nerve Smart Systems har patenteret et system, der sætter nye standarder for oplagring af energi, og har i første omgang rettet fokus mod opladning af elbiler, hvor de nuværende hurtigladere belaster elnettet voldsomt og desuden fylder godt i landskabet. Roskilde-virksomheden har udviklet på teknologien siden 2016 og håber, at 2021 bliver året, hvor der kan komme gang i salget af ladesystemet.

PC Schematic har derimod eksisteret i over 40 år, og virksomhedens produkter er ude i hele verden og anvendes af store virksomheder, men vil alligevel være ukendt for de fleste i Roskilde-området, medmindre de arbejder inden for elbranchen eller har med maskiner at gøre. Det er nemlig PC Schematic, som står for den software, der hjælper el- og automationsbranchen med at levere den påkrævede dokumentation, så de kan koncentrere sig om det faglige.

I skrivende stund er det stadig planen, at nytårskuren finder sted den 19. januar 2021, men hvor og under hvilke forhold må tiden vise. Vinderen af Roskilde Erhvervspris modtager en vase af glaskunstneren Skak Snitker, der har værksted og galleri i Roskilde Gasværk.

Udvælgelseskomitéen bestod af borgmester Tomas Breddam, ErhvervsForums formand Rune Tarnø, redaktionsleder på Dagbladet Roskilde Lars Ahn Pedersen, Roskilde Mediecenters direktør Henrik Brøns, administrerende direktør i Rias Henning Hess og udviklingschef Ole Witthøft fra sidste års vinder System Audio.

