De bygger spor: Drømmer om Sjællands outdoor-kommune

Roskilde - 29. maj 2021

Gruset knaser, og man kan høre lyden af en cykel. Sekundet efter kommer en mand på mountainbike hoppende og svæver kort i luften, inden han lander, og benene som små trommestikker sætter i gang for at finde mere hastighed til at komme ned ad bakkerne ved Lyngager Sø, den vestligste af de tre søer i Roskildes nye udendørs slaraffenland, Lynghøjsøerne.

Manden på cyklen er Carsten Peder Jensen, og lige efter ham kommer Henrik Bahnsen. Sammen med Jacob Wieberg har de besluttet sig for, at Lynghøjsøerne skal være et sted, hvor mountainbikere fra hele Sjælland søger til for at dyrke deres sport i smukke omgivelser. Stedet er en gammel grusgrav, og paradoksalt nok har de tre indtil videre fået kørt 200-230 tons grus tilbage i grusgraven for at bygge mountainbikespor.

Grønt med tilvalg Til at begynde med er drømmen et grønt spor, som selv begyndere kan køre. Det skal slænge sig på skrænterne rundt om Lyngager Sø, og med forskellige tilvalg af rød og sort skal sporet give oplevelse til selv de mere garvede mountainbikeryttere.

- Jeg vil tro, at vi med den gruppe folk, vi er til at bygge nu, er færdig om to år, men den grønne del af sporet åbner vi forhåbentlig allerede til efteråret, siger Carsten Peder Jensen.

De tre mand er en del af det, som kaldes Roskilde Trail, en gruppe under Roskilde Mountainbike Klub, som tager sig af sporbygning i både Boserup Skov, Himmelev Skov, Gulddysse Skov og altså Lynghøjsøerne i et tæt samarbejde med Roskilde Kommune og Naturstyrelsen. Roskilde Mountainbike Klub manglede et sted, hvor specielt deres ungdomsryttere kunne hygge sig, og det er det, som er ved at blive skabt. Sporet er allerede til at køre på, og de to sporbyggere, som DAGBLADET mødte, er pavestolte.

- Det er da fedt at se, at ungdomsrytterne bare griber cyklen efter skoler og køre herud og hygger sig. De tager ikke til træning, de tager bare til Lynghøjsøerne. For dem er det en leg, og det er vi altså stolte af, siger Henrik Bahnsen.

Rigtig mange andre mountainbikere har også fundet til Lynghøjsøerne, men fordi området er så stort, så fylder de ikke så meget. Der kan sagtens putte en hel del ryttere rundt om på sporet, uden at de andre gæster i området behøver at lægge mærke til det.

Flere drømme Næste skridt for sporbisserne er at få tid, hænder og økonomi til at få bygget et blåt spor rundt om områdets to andre søer, og så er der den store drøm på skrænten på sydsiden ud mod motorvejen, en bikepark.

- Det skal være et sted, hvor man kan øve alt det tekniske. Vi tror på, at Roskilde kan blive en magnet for mountainbikere fra hele Sjælland. Vi kan jo se, hvordan Silkeborg og Viborg gerne vil være det i Jylland og Svendborg på Fyn. Vi har potentialet til at være det samme. Vi kan sagtens trække mountainbiketurister til det her, siger Carsten Peder Jensen.

Det, de to elsker ved mountainbike-sporten er, at den er så spontan.

- Vi møder mange, som slet ikke er i klub, men de cykler bare. Og selv om vi er i klub, så er det en familiesport hos os. Vi pakker bare det hele til en weekend, og så kører vi ud for at køre spor, så tager vi to overnatninger i Silkeborg og kører bare på cykel. Det er en fantastisk måde at være sammen på, siger Carsten Peder Jensen.

Lad os sige det højt De to drømmer om, at Roskilde brander sig som Sjællands outdoorkommune.

- Vi har mountainbike, issvømmere, vind- og kitesurfing på fjorden, SUP, noget af Sjællands bedst ørredfiskeri, og på skov er vi så småt godt med, med mange sheltere og vandreruterne er på vej, og vi har golf. Vi er jo en frilufts- og fritidskommune. Tænk hvis Roskilde markedsførte sig som en outdoorkommune. Jeg tror, det ville komme til at kunne mærkes hos det lokale oplevelses- og turisterhverv, siger Henrik Bahnsen.