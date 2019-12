Se billedserie Så er der igen indendørs fodbold i Roskilde-Hallerne, hvor RBs julestævne finder sted for 61. gang. Det lader ikke til, at de mange kunstgræsbaner tager livet af traditionen og glæden ved at kunne spille i shorts uden at fryse i december. Foto: Kim Rasmussen

De bliver bare ved: 61. år med indendørs-bold

Roskilde - 27. december 2019 kl. 17:27 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiden med en præmie for et godt forsøg fra en lokal sponsor er for længst ovre, men indendørs fodbold lever stadig, og fredag tog RB06 hul på den 61. udgave af deres traditionsrige indendørs fodboldstævne i Roskilde-Hallerne.

- Det forbløffer egentlig også mig, at vi kan blive ved. Jeg troede helt ærligt, at indendørs fodbold ville dø i takt med, at vi fik flere og flere kunstgræsbaner, så spillerne kunne spille ude året rundt. Men næ nej, de vil sgu stadig gerne spille indendørs, griner stævneleder Carsten C. Nielsen, her halvvejs inde i førstedagen af det fire dage lange stævne.

I år er der rundt regnet 350 deltagende hold, hvilket ikke er langt fra de 400, da stævnet nærmest var ved at vokse ud af hallerne.

Lidt nytænkning har også gjort livet lettere for arrangørerne.

- Hele stævneplanlægningen kører nu via en app - det er jo nærmest liveopdatering, hvilket jeg faktisk godt tror, vi kunne have, hvis vi fandt ud af at slå det til. Det betyder, at vi kan bruge færre frivillige, og det betyder altså noget i dag, siger Carsten C. Nielsen.

Nu begynder planlægningen af stævnet kun 14 dage før jul. Førhen blev der sat kul under kedlerne allerede i begyndelsen af november. I alt er der nu omkring 50 frivillige, som trækker læsset, og i RB har man stukket lidt til klubbens seniorer for at finde nogenm der kan give en hånd med.

- I stedet for »bare« at give dem træningsture, så har vi sagt, at vores sjællandsseriehold og vores serie 3-hold må give en hånd med - og det gør de faktisk gerne, siger Carsten C. Nielsen.

Fredag spillede de yngste årgange, U6 og U7, på halve håndboldbaner, og så går det ellers slag i slag frem til mandag aften ved 22-tiden, hvor stævnet lukker og slukker.