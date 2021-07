Se billedserie Anni Reimann er med til et arrangement i Gnisten for første gang. Hun er klar til at prøve nogle flere. Foto: Kenn Thomsen

De ældre har fået Gnisten tilbage

Roskilde - 09. juli 2021 kl. 16:07 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Alt er som det plejer, da Gnisten holder sommerfest i teltet bag aktivitetscentret på Nyvej i Gadstrup. Og det er tydeligt at mærke, at de 93 deltagere i festen nyder, at nogle ting endelig føles normalt efter coronanedlukninger.

Sommerfesten begynder som altid med et overdådigt kagebord. En bemærkning om, at der er et stykke kage til hver, plus det løse, får flere til at grine. For de fleste fylder de små tallerkener med flere forskellige kager.

Ved bordene giver flere udtryk for, at det er rart at være samlet, og det er rart, at aktiviteterne er i gang igen.

Glade for at samles I Gnisten kan de ældre gå til både bankospil, petanque og kortspil.

- Sangholdet har mødtes en gang, men starter op i september, siger Kirsten Rasmussen, der er en del af styregruppen bag Gnisten.

Hun fortæller, at de kan mærke, at folk er glade for at samles igen. Der kommer lige så mange til aktiviteterne som før nedlukningen. Og måske endda lidt flere.

- Vi havde et bankospil lige før sankthans. Der kom kun 65 deltagere, siger Kirsten Rasmussen og oplyser, at der kommer nye brugere, når de kører om aktiviteterne fra andre.

Til efteråret er Gnisten i gang med at planlægge en udflugt for første gang i mange måneder. Kirsten Rasmussen fortæller, at de lige mangler det sidste for at kunne melde detaljerne ud.

Gammel bekendt blev ven Til sommerfesten er der også dukket nye ansigter op. En af dem er Anni Reimann fra Viby.

- Jeg flyttede til Viby for 10 år siden, siger Anni Reimann, som boede 40 år i Hellerup.

Hun meldte sig straks ind i den lokale afdeling af Ældre Sagen, og herigennem har hun fået et lokalt netværk.

- En af dem har slæbt mig med i dag, siger Anni Reimann og fortæller, at hun gennem sit arbejde kendte lidt til venindes mand i 1970'erne og 1980'erne, da hun til et bankospil bliver kontaktet af kvinden.

- Hun gav sig til kende. Jeg har ikke forandret mig så meget, men det har hun. Men vi har hængt sammen lige siden, siger Anni Reimann og fortæller, at hun har taget Gnistens program og har sammen med sin nye veninde besluttet sig for, at de skal prøve nogle af Gnistens aktiviteter.

Når kagen er gumlet, fortsætter sommerfesten med petanque-dyst og kortspil, inden der er lækker aftensmad.