De ældre får børnehaven

Den tidligere børnehave, Smørblomsten, på Gulddyssevej i Gundsømagle, som for langt de fleste i byen nok bedre kendes som Gundsømagle Børnehave, blev lukket i 2013 og har bagefter været brugt til at huse flygtninge.

Nu starter kommunen et forløb, der skal ende med, at der kommer fire til seks rækkehuse på grunden.

- Grunden ligger tæt på indkøbsmuligheder, bibliotek, offentlig transport og stier. Derfor er det ret oplagt, at der kommer senioregnede boliger på grunden. Gundsømagle har i forvejen en stor andel af parcelhuse, og der er efterspørgsel efter flere mindre, senioregnede boliger i området. Det kræver dog en ny lokalplan, og det arbejde har vi nu sat i gang, fortæller formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S) i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Vi regner med, at arealet kan rumme fire-seks rækkehuse med indkørsel fra Gulddyssevej og et fælles friareal mod vest, hvor vi mener, at de eksisterende træer og hækken så vidt muligt skal bevares, siger udvalgsformanden.