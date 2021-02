Roskilde-bandet Agathorn spillede til Roskilde Rock Galla på Gimle for et år siden. Nu er koncerten udkommet som livealbum. På billedet ses Jan Heidebo. Foto: PR

De åbnede Roskilde Festival i 1983: Nu udsender de livealbum

Der er ingen koncerter at se frem til i denne iskolde coronatid, så er det godt, at man kan hygge sig med et livealbum fra rockbandet Agathorn. Bandet, der har rødder i Roskildes muld, har lige udsendt et nyt album, der er optaget live ved Roskilde Rock Galla, som fandt sted den 1. februar sidste år bare et par uger før, coronarestriktionernes hammer splintrede håbet om flere koncerter.