Se billedserie Sommervejret har ikke artet sig, så selvom mange holder ferie i Danmark, går det sløvt for Roskilde Camping. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dansker-rykind går uden om campingspladsen

Roskilde - 24. juli 2020 kl. 12:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Camping oplever ikke ligesom hotellerne, at danskerne har erstattet de udenlandske turister.

Læs også: Danske turister redder hotellerne i Roskilde

- Slet ikke. Vi fik en del bookinger, men da grænserne åbnede, fik vi en masse aflysninger igen, siger Janni Rhod Christiansen, der driver campingpladsen sammen med sin mand, William.

Ramt af vejret Campingpladsen er ramt af, at de udenlandske turister ikke kommer til København, som kan kombineres med at campere i Roskilde.

- Vi plejer at være fyldt op med udlændinge, fordi vi ligger så tæt på København. Det er tydeligt at mærke. Det er både nordmænd, svenskere, hollændere og belgiere, der plejer at komme. Vi har en del tyskere, men andre nationaliteter mangler, siger Janni Rhod Christiansen.

Manglen på udlændinge er de ikke ene om, men så er der en anden grund til, at det går sløjere på campingpladsen end på hotellerne.

- Vejret spiller nok også ind. Vi har mærket i de her dage, at folk er rejst før tid, fordi vejret er dårligt, siger campingværten, som mener, at mange i steder vælger campingpladser med indendørs faciliteter.

Tabt sæson Det er ikke, fordi hun vil beklage sig, men denne her sæson skal helst bare gå i glemmebogen.

- Da vi åbnede, havde vi ikke nogen forventninger til denne her sommer. Vores holdning er, at denne her sæson bare skal overstås, så vi kan se frem til den næste, og forhåbentlig får vi en ny sæson uden mange tiltag, siger Janni Rhod Christiansen.

Coronaåret betyder, at campingpladsen må vente med at investere i nye hytter og strømpladser, som de ellers havde tænkt sig. Derudover får sæsonen dog ikke alvorlige konsekvenser for forretningen.

- Vi bygger først, når vi har penge til det. Vi har ikke en kæmpe gæld, så vi skal nok klare os. Det betyder bare, at vi ikke bygger så meget om til vinter, som vi plejer at gøre, siger hun.