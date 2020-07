Danske turister redder hotellerne i Roskilde

- Vi er blevet meget positivt overrasket over denne her sommer. Vi ender nok med tæt på det dobbelte af, hvad vi havde forventet. Vi kan se, at danskerne virkelig rejser rundt i ferielandet, og nogen kører rundt i Danmark og hopper ind på hoteller undervejs. Så har mange Roskilde med på ruten qua naturen og cykelmulighederne kombineret med kulturen, siger Ole Høgh, direktør for Scandic Roskilde.