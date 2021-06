Se billedserie Kunstneren Poul Erik Bermann stiftede sidste år virksomheden og hjemmesiden Rådtilvin.dk, hvor han arrangerer vinsmagninger og deler sin viden om vin. I foråret har han sat fokus på dansk vin. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Dansk vin er bedre end sit ry - men har en stor udfordring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Dansk vin er bedre end sit ry - men har en stor udfordring

Roskilde - 13. juni 2021 kl. 08:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Noget surt sprøjt. Det er fortsat den fordom, mange har om danskproduceret vin, og Poul Erik Bermann indrømmer, at han heller ikke var særlig imponeret, da han første gang smagte en dansk vin i 2003.

Læs også: Han vil lære danskerne at vende vinglasset rigtigt

Men siden er der sket ting og sager, og ifølge Poul Erik Bermann har vinene i dag nået et niveau, der nok vil komme bag på de fleste.

- Vi er begyndt at få vin af høj klasse i Danmark. Jeg er dybt overrasket over, hvor dygtige vinproducenterne herhjemme er i dag i forhold til for 10 år siden, siger han.

Poul Erik Bermann driver virksomheden og hjemmesiden Rådtilvin.dk, og i dette forår har han arrangeret virtuelle vinsmagninger med dansk vin og lavet en podcastserie, hvor han har haft besøg af danske vinproducenter.

- Der eksisterer stadig fordomme om dansk vin, og jeg vil gerne gøre folk klogere gennem vidensdeling og kommunikation. Jeg begyndte at lave en podcast med Foreningen Dansk Vin, og så blev jeg bidt af historien. For det er ganske få mennesker, som har startet det hele og fået det til at sprede sig. Så nu vil jeg fortælle historien om dansk vin, siger han.

Podcast om dansk vin Poul Erik Bermann har i foråret sat fokus på dansk vin på hjemmesiden www.raadtilvin.dk



Her findes en podcastserie, hvor han har haft besøg af en række danske vinproducenter.



Han har også arrangeret virtuelle vinsmagninger med dansk vin.



Den sidste virtuelle vinsmagning med dansk vin holdes tirsdag den 22. juni.



Den 24. juni sendes et afsluttende nyhedsbrev ud om dansk vin.

De forkerte druer Meget af dansk vins dårlige ry skyldes, at vinproducenterne valgte de forkerte druer til at starte med. Selv om den ældste vingård i Danmark er fra 1936, var det først i 1980erne, at der for alvor kom gang i vindyrkningen herhjemme.

- Fordi Danmark er et rødvinsland, var man nok bundet af tanken om, at man skulle lave rødvin, selv om vi ikke har klimaet til det. Man skulle nok have skulet til Nordtyskland, men man vidste ikke bedre og var nødt til at forsøge sig frem og begå fejl. I dag er det mere hvidvin, rosévin og hedvine, der bliver lavet herhjemme, siger Poul Erik Bermann.

I dag er der over 100 vinavlere i Danmark, og vinene er nu som nævnt på et helt andet niveau end for 20 år siden.

- Man har fundet ud af hvilke druer, der passer til klimaet. Man skal dog ikke forvente, at det smager som en vin fra Alsace, så man er nødt til at indstille hovedet efter det, siger han.

Det danske klima egner sig bedst til hvidvin og hedvine, men det tog lidt tid for vinproducenterne at opdage. Vinstokkene her er fra Dyrehøj Vingaard på Røsnæs, som ifølge Poul Erik Bermann er blandt de få vinproducenter herhjemme med en stor produktionsvolumen. Foto: Peter Andersen

Den store udfordring Samtalerne til podcasten har givet Poul Erik Bermann fornyet respekt for de danske vinbønder.

- Det overraskede mig, hvor gode kolleger de er. De hjælper hinanden virkelig meget og ser slet ikke de andre som konkurrenter. Og så kan man se, hvor meget ild de har i øjnene, når de taler om at dyrke vin, siger han.

Til gengæld ser han en større udfordring i at nå ud til en bredere kundekreds. Mange af vinproducenterne har en lille produktion og kan hurtigt melde udsolgt, og de fleste virker ikke interesseret i at vækste og komme ud til et større marked.

- Hvis de skal på landkortet, er de nødt til at ændre salgsstrategi, så de er i stand til at levere året rundt. Der produceres ikke nok vin til eksport, og de har heller ikke nok til at sælge til restauranterne. Så udfordringen bliver at tage skridtet til det næste niveau, siger Poul Erik Bermann.

En anden udfordring er prisen. Dansk vin koster typisk over 200 kroner flasken, og 80 procent af danskerne køber kun vin til under 100 kroner.

Det leder tilbage til Poul Erik Bermanns oprindelige formål med Rådtilvin.dk: At dele sin begejstring for vin og lære danskerne, hvad de går glip af, når de køber fire flasker vin til 200 kroner i stedet én god til samme pris.

Carl F. Stub Trock fra Stub Vingaard på Røsnæs er blandt de danske vinavlere, der har medvirket i Poul Erik Bermanns podcast på Raadtilvin.dk. Foto: Per Christensen

relaterede artikler

En kunstner skal sælge sig selv - men til ikke alle 05. juni 2020 kl. 08:36

Kunstner fik endelig sin egen varde: Nu drømmer han om en totempæl 05. juni 2020 kl. 08:11