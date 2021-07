I processen med at omdanne de oprindelige tekster til ny musik blev der arbejdet kreativt blandt eleverne. Foto: Roskilde Katedralskole

Dansk soldats beretninger fra 1. verdenskrig får nyt liv gennem musikken

Roskilde - 01. juli 2021 kl. 18:42 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Kanonild og beretninger fra skyttegraven forbinder de færreste nok med moderne populærmusik, men det er ikke desto mindre en krydsning, 3.i-klassen fra Roskilde Katedralskole har forsøgt sig med i det netop afsluttede skoleår.

Under ledelse af historielærer Lars Malm har klassen nemlig gennemgået et tværfagligt forløb, som kombinerede historie- og musikundervisning ved at tage udgangspunkt i sande fortællinger fra 1. verdenskrig.

- 1. verdenskrig har jeg en særlig forkærlighed for, og jeg synes, det er et fedt emne - især fordi der findes rigtig mange interessante kilder fra danskere, der har været i krig på tysk side, forklarer Lars Malm, som også er kendt som den ene halvdel af elektropopduoen Nordstrøm.

Helt konkret beskæftigede undervisningsforløbet sig med breve og dagbøger skrevet af den danske soldat Kresten Andresen, der deltog i 1. verdenskrig fra 1914 til sin død i 1916. Teksterne er senere blevet udgivet, og Lars Malm blev tryllebundet af soldatens skildringer og begyndte derfor at lave sange ud fra dem. De sange fik eleverne til opgave at arbejde videre med.

- Jeg syntes, at det kunne være et interessant eksperiment at inddrage eleverne i processen med at lave sangene og få dem til at fortolke de her sange. Jeg er historielærer, men har levet af musik i en del år, så jeg kunne godt tænke mig ligesom at få de to ting til at smelte sammen og har tænkt meget over, hvordan jeg kunne gøre det. Der var det her et godt projekt. Det faldt ligesom i hak, fordi materialet var der, siger Lars Malm.

Kreativt udtryk 3.i var i forvejen en musikklasse, så passionen for musik var fælles for eleverne. Her skulle de dog forholde sig til de oprindelige kilder og de begivenheder, Kresten Andresen fortæller om. Derudover var der frit lejde til at omfortolke og videreudvikle på Lars Malms sange og idéer.

- Vi har selvfølgelig haft en masse emner i historie, men lige det her med 1. verdenskrig er bare en anden måde at lære på. Nu er vi vant til at få tavleundervisning og få udleveret kilder i hånden, men det med at kunne arbejde med dem på den her musikalske måde - og at få lov til at spille sangene og også kunne omfortolke dem - gør bare, at vi får det anderledes under huden, siger Tobias Lang, der som en af Lars Malms elever har været igennem projektet.

Tobias Lang har selv udgivet musik, og på det nummer, han var med til at arbejde på i undervisningen, valgte han at rappe. Generelt har eleverne tænkt kreativt, hvilket har givet musikken et nyt udtryk, og der er således både elektronisk musik og hård rock at spore i de numre, projektet endte med at kaste af sig.

- Det er også et forløb, jeg kommer til at huske tilbage på, og et af dem, der står klarest. Alle eleverne fra vores klasse elsker jo musik, så at kunne arbejde med det på den måde var bare en fornøjelse. Og for den sags skyld er det også sjovere at få lov til at spille sammen, siger Tobias Lang.

Tobias Lang har selv udgivet musik og er desuden lige blevet student - her er han flankeret af historielærer og idémanden bag undervisningsforløbet Lars Malm. Foto: Lasse Petersen

Mod på mere Både elever og lærer er dermed godt tilfredse oven på forløbet. For Tobias Lang har der været en læring i at kunne blande forskellige emner ind i musikken.

- At bruge forskellige synsvinkler i musik er nok det, jeg kommer til at tage med videre, siger han.

De positive tilbagemeldinger fornemmer underviseren også.

- Jeg tror, at eleverne fik sindssygt meget ud af det og fik en anden indgangsvinkel til historien. Og så har jeg bare haft blod på tanden i forhold til at gå videre med det, siger Lars Malm.

Han har nu søgt om og har fået midler til at arbejde videre med projektet, hvorfor han går på orlov næste skoleår. I første omgang med fokus på musikken, men det er også tanken, at det kan blive til meget andet.

- Jeg er i fuld gang med at indspille sangene, så det bliver i hvert fald til et album. Så skal jeg ud og lave nogle koncerter, og det bliver i en form for foredragsagtig sammenhæng, hvor jeg skal prøve at finde formen, så sangene kan fungere, siger Lars Malm.

Resultaterne af forløbet spændte vidt, og musikken bød på både rock og rap. Foto: Roskilde Katedralskole

Teaterforestilling Derudover er han i dialog med teatre om at lave projektet til en forestilling. Her er der især interesse fra Sønderjylland, hvor Kresten Andresens originale tekster befinder sig.

- Krestens historie er så interessant, og en teaterforestilling er en sindssyg god måde at forklare den historiske begivenhed på - hvordan det forløb, hvordan det var at være dansker, og hvordan det var at være en del af krigen. Det kunne blive til en fantastisk forestilling, siger Lars Malm.

Han er heller ikke i tvivl om, at teksterne stadig kan røre ved noget for læserne.

- Når jeg læser det i dag, så er det ikke bare 1. verdenskrig, det er ikke bare 100 år siden. Det er en ung mand, som har en masse drømme og håb for fremtiden, og det kunne lige så godt være i dag, man havde skrevet de ting ned, siger han.

