Formanden for Roskildes Erhvervsudvalg Lars Lindskov (th.) sammen med erhvervschef Jens Thornsen.

Dansk Erhverv: Roskilde i top med nye job

Roskilde - 20. marts 2021 kl. 06:48 Kontakt redaktionen

Roskilde ligger helt i top som nummer 5 blandt alle landets kommuner, når det gjaldt om at skabe nye job i løbet af 2020. Det fremgår af en ny rapport fra organisationen Dansk Erhverv

Kun fire kommuner nemlig Ballerup, Brøndby, Hvidovre og Horsens klarede sig bedre på dette område. I Roskilde kom der sidste år 452 nye job, hvilket glæder formanden for byrådets erhvervsudvalg Lars Lindskov (K):

- Jeg er helt med på, at dele af vores erhvervsliv fortsat har det rigtig svært pga. corona, og dem skal vi fortsat gøre alt for at understøtte. Så er det ekstra positivt, at mange virksomheder i Roskilde-området har skabt nye jobs.

- Sammenholdt med at Roskilde er en af de kommuner i landet som også har fået flest nye borgere i 2020, giver det et rigtig god grundlag for den fremtidige udvikling, når den fulde genåbning af Danmark forhåbentlig snart bliver en realitet.

- Vi er erhvervsmæssigt et interessant sted at drive virksomhed fra. Det kan vi mærke på antallet af henvendelse fra virksomheder, som overvejer at flytte til Roskilde, fremhæver formanden for erhvervsudvalget.

Varieret erhvervsliv

Roskildes erhvervschef Jens Thornsen tilskriver de gode tal en række forskellige faktorer:

- Først og fremmest har vi rigtig mange dygtige virksomheder, der har vist sig at være klar til at omstille.

- Samtidig har Roskilde den fordel, at vores erhvervsstruktur er meget varieret. Dvs. at vi ikke har en eller to brancher eller meget få virksomheder, som erhvervsmæssigt fylder dedt meste.

- Vi har mange mindre virksomheder, som er bredt fordelt på mange forskellige brancher. Dermed er vi ikke så sårbare i krisetider eller i perioder med lavkonjunktur, fortælelr Jens Thornsen.

Når Ballerup topper listen, er det ifølge Dansk Erhvervs pga. en stor tilflytning af offentlige arbejdspladser, mens Hvidovre og Brøndby ligger højt pga. stor aktivitet i byggesektoren.

tk