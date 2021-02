Danser ind i sit 60'ende år

Thomas Eisenhardt begyndte faktisk sin kreative karrierer med en ambition for at være billedkunstner, men der manglede den fysiske udtryksform. For at få den med, begyndte Thomas Eisenhardt at supplere uddannelsen med at tage danseklasser. I sidste ende overtog dansen helt, og han fulgte alle de danseklasser han kunne.