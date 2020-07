Se billedserie For udenforstående ser det skørt ud, når Karina Juul Folsing (th) har »Silent Groove«, hvor alle danser med høretelefoner, så kun de kan høre musikken. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Dansen hvor du ikke kan gøre noget forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansen hvor du ikke kan gøre noget forkert

Roskilde - 07. juli 2020 kl. 18:51 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle mennesker føles det grænseoverskridende at danse foran andre. Men forestil dig så at gøre det på en græsplæne i et almindeligt villakvarter iført et par høretelefoner, så det kun er dig selv, der kan høre musikken, mens du danser rundt.

Læs også: Træning i skoven med kroppens naturlige bevægelser

Sådan er det, når Karina Juul Folsing laver »Silent Groove« med sit hold. Hun har undervist danseformen The Groove Method i tre-fire år, men da der i foråret blev lukket for al indendørs danseundervisning, måtte hun tænke i nye baner.

Hun købte en bunke trådløse høretelefoner samt en mikrofon og inviterede folk til at danse med udendørs.

- Jeg ville ikke tage en højttaler med ud og genere andre med musikken, siger hun.

Kan ikke danse forkert

En af de vigtige pointer ved The Groove Method er, at det er lige meget, hvordan man ser ud, mens man danser.

- Det handler om, hvordan du har det, mens du danser, og det savnede jeg ved de andre danseformer, siger Karina Juul.

Men ét er at danse groove i en træningssal sammen med de andre på holdet. Noget andet er at gøre det udendørs, hvor tilfældigt forbipasserende ser dig danse, uden at de kan høre den musik, du har i ørerne.

- Jeg har virkelig rykket mig, mens vi har været udenfor. Nu ænser jeg ikke længere folk, og jeg synes, det er hyggeligt, når de ser os og smiler, siger Betina Folsing fra Tuse, som er søster til Karina Juul Folsing.

- Det er dejligt, at du ikke kan gøre noget forkert, siger en anden af deltagerne, Pia Nielsen fra Jystrup.

Fest uden tømmermænd

Mette Søgaard Hansen fra Roskilde skulle bruge et år på at samle mod til sig, før hun begyndte til groove, men nu vil hun ikke undvære det for alt i verden.

- Det er super dejligt. Hvornår kan man ellers få lov at danse i halvanden time? Det er ren afslapning og fri leg, og jeg smiler altid, når jeg kommer hjem, siger hun.

- Vi griner altid meget. Det er som at holde fest uden tømmermænd, siger Betina Folsing, som også kan lide det holistiske element ved The Groove Method, hvor hele kroppen tænkes med ind i bevægelserne.

- Folk siger ofte til mig: »Jeg vidste ikke, jeg kunne danse«, og de får også at vide, at de er begyndt at bevæge sig anderledes og har fået mere selvværd, fortæller Karina Juul Folsing.