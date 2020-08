Danmarksmester - igen: Lærke er en fisk i havvandet

Her vandt hun nemlig endnu en gang DM i fem-kilometer åbent-vand-svømning. Hun vandt også i 2018, mens stævnet var aflyst i 2019. Hjemme på værelset hænger flere tilsvarende medaljer fra årene før, hvor hun ryddede stævnerne for førstepladser som junior. En enkelt gang har hun også vundet DM på 10 kilometer.

Hun afsluttede sin fireårige TeamDanmark-gymnasieuddannelse i juni, og i forrige weekend beviste 20-årige Lærke Toft Ruby så igen, at man skal svømme fandens stærkt for at slå hende i hjemligt vand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her