Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks atomaffald: Jeg tvivler på, at det nogensinde kommer væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks atomaffald: Jeg tvivler på, at det nogensinde kommer væk

Roskilde - 02. juni 2021 kl. 06:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I Roskilde er man ved at miste troen på, at det danske atomaffald nogensinde bliver flyttet væk fra Risø. Sådan lyder det i hvert tilfælde fra formanden for kommunens klima- og miljøudvalg, Karim Arfaoui (S). Tirsdag formiddag drøftede udvalget igen kort atomaffaldet.

- Jeg synes, det mest realistiske at fortælle befolkningen lige nu er, at Danmarks atomaffald aldrig forlader Risø til fordel for en anden placering i Danmark, fordi vores folketing rammes af sognerådspolitik, hver gang sagens diskuteres, og de skal træffe en beslutning. Denne gang havde vi lokaliteter, som var langt, langt bedre end 50 år mere på Risø, men Folketinget var ikke voksent nok til at træffe en beslutning. Hvis ingen af de lokaliteter, som denne gang var lagt frem, var gode nok, så finder vi aldrig en lokalitet inden for Danmarks grænser. Går Folketinget i gang med endnu en runde med forsøg på at finde en lokalitet i Danmark, er det et spil for galleriet, for det vil igen ende med et nej, siger Karim Arfaoui.

Han mener, at Folketinget bør erkende, at vi må have en udenlandsk løsning i spil.

- Det er måske ikke så populært at sige, at vi ikke kan håndtere vores eget atomaffald, men det er jo faktisk situationen. Derfor bør Folketinget allerede nu begynde at tænke på at få affaldet placeret i udlandet. Starter den proces ikke tidligt, så vil 2073 komme som en pludselig overraskelse, og så starter skuespillet forfra, siger han.