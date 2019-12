Danmarks Naturfredningsforening stærkt bekymret over lovforslag om kystsikring

- Der skal findes en løsning for Jyllinge Nordmark hurtigst muligt, for den sag er endt i en ulykkelig situation. Men det politikerne her har fundet frem til, er vi i DN stærkt bekymrede for, fordi det er en generel ændring, som i vores øjne giver mulighed for med større kommunale anlægsprojekter at tilsidesætte klageadgangen, siger Nina Larsen Saarnak leder af lokale sager i DN.

- Det som politikerne nu giver sig selv lov til er, at sige »vi kan ikke vente tre måneder«. I en hel del naturklagesager får klagerne faktisk ret. Skulle politikerne have gjort noget her, så kunne de jo have sagt, at man må klage i første omgang, men ikke i anden omgang, men det har de ikke gjort. Ville man kun have løst sagen i Jyllinge Nordmark, så kunne politikerne have forsøgt med en anlægslov. I stedet åbner det her for, at ministeren skal skønne en masse på et ukonkret grundlag, og det fjerner borgernes og organisationernes klageadgang fra start, og det er usundt for vores demokrati, siger Nina Larsen Saarnak.