Daniel Thomsen er klar til at satse på trylleriet og kærligheden. Her ses han med sine tryllerekvisiter. Foto: Katrine H. Kristensen

Daniel fra »Danmark har talent«: Først nu tør jeg udleve min drøm

Efter flere bump på vejen er tryllekunstner Daniel Thomsen fra Roskilde endelig klar til at satse fuldt ud på trylleriet. Han har kun fået mere blod på tanden efter at have optrådt i det aktuelle program »Danmark har talent.«

- I en alder af 38 år er jeg først nu klar til at gøre trylleriet til en levevej. Det er ikke sikkert, at jeg er så heldig at komme til at leve af det, men jeg skal tage muligheden i hvert fald, ellers kommer jeg til at fortryde det, så klar lyder meldingen fra tryllekunster Daniel Thomsen.