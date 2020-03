Dampradioen har besluttet at ligge stille, så længe der er smittefare for coronavirus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dampradioen trækker stikket

Roskilde - 17. marts 2020

I en tid, hvor stort set alle aktiviteter og arrangementer er aflyst, skulle man tro, at det ville give Dampradioen i Roskilde mulighed for at hente nye lyttere. Men hvis man stiller ind på 97,8 MHz, vil man blive mødt af stilhed, for Dampradioens bestyrelse og ledelse har besluttet at lukke ned for al produktion og afvikling af udsendelser.

Det sker for at mindske risikoen for smittefare, og der vil først blive trykket på sendeknappen igen, når regeringen giver grønt lys for at genstarte Danmark, lyder det i en pressemeddelelse fra Dampradioen. Når den dag kommer, ved Dampradioen allerede, hvad de første udsendelser kommer til at indeholde.

Journalisten og forfatteren Bo Tao Michaëlis vil fortælle om fascinationen ved krimigenren, DJen Dan Rachlin beretter om den musik, der har inspireret ham mest, musikeren Per Vium fejrer The Beatles i anledning af 60-året for bandets dannelse, Tømrerclaus fortæller om Thy Lejren, som netop i år kan fejre 50-års jubilæum, og endelig vil Keld og Hilda Heick i hver deres udsendelse præsentere deres yndlingsmusik.