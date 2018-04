Cecilie Dalmose (th) i snak med sin kommende holdkammearat Emmely Holmboe Christiansen efter Roskildes sidste hjemmekamp i mod SønderjyskE. Foto: Jeppe Lodberg

Dalmose til Roskilde

Roskilde - 19. april 2018

En enkelt sæson og 23 kampe nåede 20-årige Cecilie Dalmose af få i TMS Ringsted, og venstre backen nåede at kvittere med 45 mål.

Heraf blev langt de fleste scoret på straffekast - for nok var hun med i 23 af 26 kampe, men i ikke så få af dem, var den eneste spilletid, hun fik, når hun blev sendt på banen for at esekvere fra 7 meter-stregen.

Derfor var det ikke overraskende, at datteren af TMS-herrernes cheftræner Christian Dalmose, ville skifte efter denne ene sæson - og torsdag oplyser Roskilde Håndbold, at de har kapret hende.

- Cecilie er en stærk bagspiller med et godt blik for spillet og et godt skud, så vi glæder os til at se hende i den hvide trøje i den kommende sæson, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Cecilie Dalmose siger selv om valget af naboklubben og TMS-rivalerne i 1. division:

- Jeg glæder mig til at skulle spille i Roskilde i den kommende sæson, da de har nogle værdier og holdninger, som jeg synes virker super interessante, og så spiller de noget håndbold, jeg synes er fedt.

- Derudover glæder jeg mig også til at møde pigerne; nogle af dem kender jeg i forvejen og de andre ser jeg frem til at lære at kende og alt i alt ser jeg frem til en super god sæson, siger Cecilie Dalmose.