Se billedserie Der blev skålet i alkoholfri champagne ved receptionen for den 92 sider lange corona-dagbog skrevet af 2.u på Roskilde Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Dagbog fra coronakrisenGymnasieklasse fra 'Amtet' skriver sig gennem pandemien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagbog fra coronakrisenGymnasieklasse fra 'Amtet' skriver sig gennem pandemien

Roskilde - 30. marts 2021 kl. 14:49 Kontakt redaktionen

Da coronakrisen ramte i marts 2020, vidste den daværende 2.u klasse på Roskilde Gymnasium og deres historielærer Jonas Paludan ikke, hvordan den ville påvirke en ung anno 2020 - og hvad der ville ske på kort og langt sigt.

I denne ukendte situation besluttede klassen sig for sammen at skabe en historisk kilde for eftertiden - en coronadagbog, som fremtidige generationer kan dykke ned i og finde svar på, hvordan en gymnasieklasse oplevede en verdensomspændende epidemi.

- Vi vil ikke nøjes med at læse historie - vi vil skabe historie, skriver historielærer Jonas Paludan i forordet til sine elevers corona-dagbog.

Udsat bogreception

Kilden til eftertiden med de 28 elevers beretninger foreligger nu på tryk. Hver af eleverne har fået et eksemplar med hjem, som de kan gemme til senere i livet, og hvem ved, måske kommer de til at læse deres tanker højt for deres egne børn engang i fremtiden? Roskilde Museum og Rigsarkivet skal have overrakt et underskrevet eksemplar hver, og så gemmer Roskilde Gymnasium et signeret eksemplar i skolens arkiv som fremtidige gymnasieelever kan bruge som kilde til den største krise siden 2. verdenskrig. Og historielærer har også fået en signeret udgave, som han kan bruge i undervisningen fremover.

Forår på vej

De 28 elever har nedskrevet deres tanker fra månederne fra 11. marts og til 10. august 2020, hvor de fik lov til at starte op på en - næsten - almindelig skoledag igen.

- Først da corona-virussen nåede til Italien, begyndte jeg at overveje, om det var noget, der ville påvirke mig. Både i forbindelse med studietur, der skulle have gået til Firenze og andre planlagte rejser med min familie til både Italien og andre europæiske lande i løbet af foråret og sommeren 2020. Jeg tænkte mest på risikoen for aflyste rejser, for det var stadig ikke noget, jeg regnede med ville få påvirkning på min hverdag hjemme i Danmark. Det føltes på en måde surrealistisk, da skolerne blev lukket ned, og jeg kan huske, at min lillesøster sagde, at hun følte, at hun var med i en science-fiction film, indleder Maja Seier sin dagbog 18. marts 2020.

Torsdag 18. marts afleverede hele 3. årgang på 'Amtet' deres større skriftlige opgave (SRP), som de har skrevet i to uger. Dagen efter er 3.u-klassen samlet igen, selvom det foreløbig kun er udendørs, giver det et boost til det sociale liv og fællesskabsfølelsen. Nu kan de se frem til et forår med mere genåbning af samfundet, som kulminerer i juni, hvor de springer ud som studenter efter en pandemiramt gymnasietid.