Se billedserie Roskildes nye svømmehal blev 75 millioner dyrere end planlagt, blandt andet fordi beslutningerne blev taget i et umanerligt dårligt samarbejdsklima. Foto: Kenn Thomsen

Dårlige svømmehalsbeslutninger født i horribelt samarbejdsklima

Roskilde - 30. september 2021

Det konstaterede Gitte Kronbak Nielsen, den socialdemokratiske gruppeformand, da ekspertrapporten om det dybt problematiske forløb omkring udvidelsen af Roskilde Badet var til debat i byrådet i aftes.

Hun uddrog, at det er en stor og kompleks ting at bygge en svømmehal, og noterede, at de fire simple forholdsregler, som økonomiudvalget var kommet frem til i forlængelse af samme rapport - forholdsregler, der blandt andet handler om at vælge totalentreprise, kvalitetssikre udbudsmateriale og afsætte en stor buffer - "imødekommer de kritikpunkter, som rapporten indeholder, og vil hjælpe os til at styre vore store byggerier fremover."

- Og så skal vi huske også at glæde os, og på trods af alle udfordringer vil jeg sige til lykke til os alle sammen med den nye svømmehal, der allerede er et kæmpe aktiv for borgerne, sagde hun.

Men så let skulle især socialdemokraterne ikke slippe, syntes de partier, som dengang, da beslutningen om byggeriet blev taget, tabte afstemningen med en enkelt stemme.

- Det er ærgerligt, at der ikke bliver placeret en skyld og et ansvar. Det, synes jeg, mangler. Helt essentielt burde der være en konklusion på, hvad der gik galt, og hvem der har ansvaret, sagde Lars-Christian Brask (LA).

Peger kun fingre ad andre Han blev støttet af Merete Dea Larsen (DF).

- Det var nok det mest kiksede og kaotiske forløb, vi var igennem. Det politiske har haft en væsentlig indflydelse på det her forløb, så det er skidt, at den læring, vi tager, udelukkende handler om at pege fingre af forvaltning og embedsfolk og ikke pege en eneste finger ind mod de politikere, der har gennemtrumfet det her med én stemmes flertal. Det er ikke okay at lave en konklusion, der overhovedet ikke rummer dét aspekt. Det er meget skidt, for at være helt ærlig. Det ville være klædeligt, hvis det parti, der havde borgmesterposten og havde hovedansvaret for det forløb, der var, rent faktisk vedkendte sig sit ansvar, sagde Merete Dea Larsen.

Med støtte fra LA og V foreslog DF, at den slags beslutninger fremover hviler på "et solidt flertal." "Det rene vås", mente Jonas Paludan (EL), lige som Henning Sørensen (S) ålede forslaget:

- Politisk ansvar - hvordan tager man det? Skal vi kaste os ned for fødderne af mindretallet eller piske os selv med den nihalede? Jeg kan ikke huske, at vi, der udgjorde flertallet, har sagt, at vi ikke har ansvaret. Men forslaget fra DF - hvad er et solidt flertal? Hvem skal afgøre, om det er solidt nok? Hvor stort skal flertallet være, før det er solidt nok? Det er en spændende nyskabelse inden for det repræsentative demokrati! sagde Henning Sørensen.

Det var at tale udenom, mente Evan Lynnerup (V).

- Det er fint at få en rapport, men den bliver kun brugt som rent aflad for, at man har brændt 75 millioner kroner ekstra af i forhold til det, der blev afsat, da pengene blev bevilget, og da var beløbet allerede vokset betydeligt i forhold til, hvad det startede på, så det er en rigtig grimmer en, den her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og det er et problem, der ikke drages politiske konsekvenser af det her, idet mindste som at gøre som i Folketinget og give en næse, der var ret lang, til dem, der har besluttet det her, sagde Evan Lynnerup, de godt kunne have brugt de 75 millioner kroner nu, hvor budgettet strammer.

- Det kan godt være, vi har fået en fantastisk svømmehal. Jeg er lige ved at sige: "Det tror da fanden, når vi har brugt så mange penge på den!" Men vi skal stadig være så ansvarlige, at vi ikke bruge 75 millioner kroner ud over det, der var sat af til det. Det kan vi ikke være bekendt, og det burde der være draget en mere konkret konsekvens af, sagde Evan Lynnerup.

Glæd jer dog Hans partifælle, Bent Jørgensen, mente, at byrådet kun kan klandre sig selv for den politiske proces, men undrede sig over, at direktionen på intet tidspunkt advarede byrådet.

- Det havde også klædt sagen, hvis der havde ligget et notat fra direktionen, hvor man havde forholdt sig til de kritiske ting, der er rejst i denne rapport. Det er ikke sket. Man må bare håbe, at de fine ord om læring af rapporten står til troende. Og måske skal vi måske også lære af det her, at det nok er klogt også at vurdere alternativer i stedet for at låse sig fast til ét projekt i allertidligste fase, for det var også dét, der gjorde, at processen blev fastlåst, sagde Bent Jørgensen.

Poul Lindor Nielsen (S) pegede på, at politikerne på intet tidspunkt havde truffet beslutninger, der gik imod den rådgivning, forvaltningen og de eksterne rådgivere gav.

- Jo, svømmehallen blev alt for dyr, men jeg er stolt af resultatet, og vi fik renoveret den gamle svømmehal. Jeg tør godt sige, at jeg var med til at tage ansvar. Hvad gik så galt? Det var styringen. Dér har vi politikere også et ansvar, fordi det var os, der ansatte alle dem, også de eksterne, som ikke var dygtige nok i situationen. Jeg er stolt af den svømmehal, og jeg forstår ikke de politikere, der bliver ved med at køre rundt i en sur suppedas over den. Glæd jer da for pokker i stedet for! sagde den tidligere borgmester.

Selverkendelse ville pynte Præcis dén indstilling genkendte Karsten Lorentzen (DF) fra forhandlingerne og udpegede den som en af årsagerne til, at tingene gik galt.

- Det var den samme attitude, vi blev mødt med lige fra begyndelsen. Man kan diskutere i en uendelighed, hvad der havde været det bedste, men det var måske en lidt anden attitude, man havde efterspurgt. Måske en smule selverkendelse eller ydmyghed, for hver gang jeg rejste sagen i kultur- og idrætsudvalget, blev jeg mødt med en holdning, der var: "Om det blev 10 eller 20 millioner kroner dyrere, er dr ingen, der tænker over. Når først svømmehallen er færdig, og borgerne har fået noget, der fungerer, er der ingen, der tænker over, hvad den kostede." Ja, vi hr fået en flot svømmehal, men det er borgernes penge. Når man rejste nogle spørgsmål, var man en lyseslukker og lidt underlig. Lidt selverkendelse ville pynte, mente Karsten Lorentzen.

Andre havde samme oplevelse, fx Lars-Christian Brask, der huskede, hvordan han var blevet latterliggjort ved mindst to byrådsmøder for at påpege, at det var uhyre vanskeligt at bygge nyt til en bygning fra 60'erne fyldt med asbest.

- Jeg blev heglet ned, da jeg sagde, at ombygning, tilbygning og nybygning ikke kunne lade sig gøre inden for det budget, sagde Lars-Christian Brask.

Kædereaktion Bent Jørgensen kunne supplere:

- Naive som vi var mødte vi op til forhandlingerne med et lillebitte forslag om, at vi, inden vi satte projektet i værk, skulle undersøge alternativer. Det ville koster 200.000 kroner. Svaret var: "Tak for denne gang," og så blev vi sendt hjem fra budgetforhandlingerne. Den anden holdning, vi blev mødt med fra Socialdemokratiet, var: "Hvis I ikke vil have denne model, kommer der ingen svømmehal." Det var revolverpolitik. Og da vi ved de afsluttende forhandlinger skulle tage stilling ti, om vi alligevel ville stemme for, kunne vi konstatere, at centrale papirer, blandt andet fra svømmeunionen, blev tilbageholdt for mindretallet af partierne. Det var det forhandlingsklima, der var. "Tag det og stem for eller forsvind." Derfor endte den politiske proces i det kaos, som den gjorde, og som resulterede i, at der kom en dårlig politisk beslutning, der igen gav forvaltningen en umulig opgave. Den kædereaktion af dårligt forhandlingsklima, dårlige beslutninger og dårligt politisk håndværk gjorde, at vi endte, hvor vi endte, og det kostede borgerne 75 millioner kroner. Jeg håber, at vi fremadrettet vil tage en lille smule ved lære, så man ikke har et så dårligt forhandlingsklima og bruger den form for revolverpolitik for at få sin vilje, sagde Bent Jørgensen.

Poul Lindor Nielsen var ikke selv med i budgetforhandlingerne i 2014, men som han huskede det, "havde vi andre havde den helt klare opfattelse, at I bare ville forsinke og forsinke og forsinke."

- Og på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at trykke på knappen, og det var det, vi gjorde, sagde Poul Lindor Nielsen.

Bedre stemning i dag Merete Dea Larsen holdt fast i temaet om et samarbejde, der foregik i en stemning, der "mildest talt var horribel."

- Og så er det så let at pege fingre og hele tiden sige, at skylden ligger på den anden side af bordet. Faktum er bare, at samarbejdsklimaet var i bund. Vi blev latterliggjort og grinet ad. Vi blev sat ud på sidelinjen som tåber. I gad ikke engang høre på os, og man blev haglet ned, hvis man tillod sig at stille spørgsmål ved nogen af tingene. Når man har den tilgang, at man ikke ønsker at lytte til andre, men bare lukker ned, så ender man i den situation, vi er havnet i, og har været i i mange år, sagde Merete Dea Larsen.

Lars Lindskov sparkede ind, at stemningen i byrådet "havde et all time low i perioden fra '13 til '17."

- Jeg synes, vi skal holde fast i den bedre stemning, der er kommet, og det er rart, at vi er kommet videre derfra. Og uden at sparke bagud vil jeg sige, at den periode også var præget af en opposition af nejsigere.

Tin Boel (SF) fandt det ikke underligt, at der var et politisk pres på forvaltningen i en politisk ledet organisation.

- Det er rigtigt, at man også kan læse, at rigtig meget er gået galt undervejs, men evalueringen viser også, at ansvaret for det ikke alene er kommunens, sagde hun.

Heller ikke for gode Jeppe Trolle (R) mente ikke, svømmehalsbyggeriet var enestående. Digerne i Jyllinge Nordmark blev fire gange dyrere end budgetteret, så der er andre tilsvarende sager.

- Dette her diskuterer vi kun, fordi der var vi var uenige om at gøre det. Svømmehallen koster nogenlunde det samme som den nede i Næstved. Der er mange, der får kritik i rapporten, men vi må sige, at de, der sagde, at det var en dårlig idé med en totalentreprise, havde ret - men måske var der ikke rigtig nogen alternativer. Vi må huske, at det ikke var et prestigeprojekt, men at der var et ønske fra borgerne, og der var et behov, fordi der manglede svømmevand. Jeg ønskede andre ting - fx syntes jeg selv, at det var overflødigt med et 50 meter-bassin - men min analyse var dengang, at hvis jeg trak støtten, var der slet ikke kommet en svømmehal i Roskilde. Vi tog en risiko, og nogle gange går det godt. Her brændte vi nallerne. Der er meget, vi kan bebrejde os selv, men at vi har en svømmehal, er ikke en af dem, sagde Jeppe Trolle.

Han medgav, at det dårlige samarbejdsklima dengang bærer en del af skylden.

- Det er meget muligt, at nogle er blevet latterliggjort, men man må også se på, hvordan tonen var den anden vej. I har sgu heller ikke været for gode i forhold til at tale pænt til hinanden. Det skal vi alle sammen blive bedre til, sagde Jeppe Trolle.