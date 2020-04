Svogerslev Sognegård kan komme i gang med at blive udvidet, efter at et flertal i byrådet har vedtaget lokalplanen for området. Foto: Steen Østbjerg

Dårlig smag af sognegårdsudvidelse

Roskilde - 30. april 2020 kl. 16:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De, der har glædet sig til en udvidelse af sognegården i Svogerslev, kunne række armene i vejret, da byrådet i aftes vedtog lokalplanen, der giver mulighed for udvidelsen.

Men det er ikke alle, der er begejstrede, og tre partier var ikke i stand til at støtte lokalplanen.

Dansk Folkeparti og Radikale valgte at undlade at stemme, Liberal Alliance stemte imod, alle med henvisning til det forløb, der har været frem til den endelige stillingtagen.

Projektet har været mødt af mange indsigelser, som efter manges opfattelse ikke er blevet tillagt den tilstrækkelige vægt i sagsbehandlingen. Indsigelserne er gået på bl.a. bygningshøjde, parkeringskapacitet og placering af byggeriet.

- Vi har ikke behandlet indsigelserne godt nok. Vi har ikke været fair. Derfor stemmer Liberal Alliance imod på vegne af de borgere, der sidder med en dårlig smag i munden, sagde Lars-Christian Brask.

Merete Dea Larsen (DF) nøjedes med at konstatere, at det »ikke har været et kønt forløb.«

- Derfor undlader vi at stemme, også for at markere, at sognegården har brug for en udvidelse, men processen kunne have været bedre, sagde Merete Dea Larsen, som fik opbakning af Jeppe Trolle (R).

Bent Jørgensen (V) bemærkede tørt, at det er godt, sagen er kommet til en afslutning, men at byrådet resultatmæssigt er kommet et godt stykke af vejen.

Både han og Daniel Prehn (S) noterede også, at projektet ikke er skabt af kommunen, og at bygherren bygger på egen grund og inden for kommuneplanvedtægten.

- Alt taget i betragtning falder byggeriet forholdsvis pænt ind i de eksisterende omgivelser, sagde Bent Jørgensen.

Da Daniel Prehn, som er formand for plan- og teknikudvalget, så tilbage, konkluderede han, at folk havde haft mulighed for at komme til orde.

- Vi har svaret på alt, hvad der er kommet ind. Jeg synes, vi har gjort meget for at skabe en god proces, og det mener jeg også, det har været langt hen ad vejen, sagde Daniel Prehn.