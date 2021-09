Inde for 3-4 uger kommer der ny asfalt på det nye kryds på A6, lyder det fra projektlederen Bjørn Mikkelsen. Foto: Roskilde Kommune

Dårlig asfalt i stort kryds: Nu er det snart slut

Roskilde - 20. september 2021 kl. 06:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den 1. juni blev det nye kryds ud til hovedvej A6 fra Møllevej/Gulddyssevej mellem Jyllinge og Gundsømagle indviet. Ved den lejlighed blev det gjort meget klart, at kommunen først ville lade jorden sætte sig inden der skulle lægges lækker ny asfalt på toppen af vejen og igen laves vejstriber.

Det er nu lige på trapperne.

- Jeg vi har et vindue fra slut september til start oktober hvor vi får det gjort. Det ved jeg mange har glædet sig til, men vi lægger først asfalten når jorden har sat sig efter byggeriet, siger projektleder Bjørn Mikkelsen fra Roskilde Kommune.

Med ny asfalt følger naturligvis endnu en opstribning.

DAGBLADET har fået en henvendelse fra en daglig bruger af krydset om, at der kan opstå hvad hun oplever som farlige situationer fordi den ene vejbane i krydset, både når man kører mod syd og mod nord, ophører ikke så langt efter krydset. Læseren håber på at den venstre af de to lige-ud-baner kan gøres til en svingbane, bare ved at lave svingpile på vejen.

Så ledt er det desværre ikke, forklarer Bjørn Mikkelsen.

- At vi har en accelerationsbane og en flettebane efter krydset i begge retninger og de er lavet helt efter vejlovens regler. Men det vil afgjort også hjælpe, hvis bilisterne nu husker at overholde fartgrænserne og vi ved jo godt, at nogen trykker lidt til når de kører på A6'eren, siger Bjørn Mikkelsen.

Han fortæller videre, at det er Vejdirektoratet, som har dikteret, at der skal være to lige-ud-baner i nord/syd-gående retninger.

- Det var en forudsætning for, at vi overhovedet kunne få lov til at bygge et lyskryds på stedet, siger han.