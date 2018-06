Se billedserie Viben folder nu atter sine vinger ud i Viby. Den lokale kunstner Mætte My Stik har nemlig bygget en statue, der fremover vil være at finde på Torvet i Viby. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Da viben vendte hjem til Viby

Roskilde - 09. juni 2018 kl. 17:28 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vibens vinger er næsten foldet helt ud, og den metalliske fugl synes klar til at lægge jorden bag sig for i stedet at drive mod himlen.

Så langt når den dog ikke, for viben er bøjet i solide metalstænger, der ikke så let lader sig rokke.

Det erfarer en ældre herre, da han i et svagt øjeblik piller ved den nye statue, der netop er blevet afsløret i anledning af Viby Folkefest.

Statuen er blevet lavet af den lokale kunstner Mætte My Stik, der er født og opvokset i Viby, og både hendes opvækst i byen og følelsen af samhørighed med hendes naboer har givet inspiration til den nye statue.

- Jeg blev inspireret til statuen af den fornemmelse, jeg har haft ved at vokse op i Viby, fortæller hun.

- Det er derfor jeg har lavet en familie af viber. Byen er på mange måder som en stor familie, og jeg har altid oplevet, at folk gerne ville hjælpe, og at her er et godt fællesskab, siger hun.

Viben var i mange år at finde afbilledet på Vibys byskilte, men på et tidspunkt forlod fuglen byen.

- Jeg kan huske viben fra min barndom, og jeg vil gerne have den tilbage til Viby. Derfor virker det helt perfekt, at Vibys nye statue forestiller en hel familie af viber, fortæller Mætte My Stik.

Statuen vækkede ved afsløringen nysgerrighed, og mange var efterfølgende henne og se nærmere på den hjemvendte fugl.

