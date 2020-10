Da Frellsen fik kaffen galt i halsen

Det kunne sammenlignes med en bokser, der får et tungt stød i solar plexus, da forårets nedlukning af store dele af samfundet ramte Roskilde-virksomheden Frellsen. Set med Frellsen-øjne kunne timingen kunne ganske enkelt ikke have været dårligere, for nedlukningen kom lige før påsken, som er den absolut vigtigste højtid for en chokoladeproducent, men det betød, at 13 af de 39 Frellsen-forretninger - dem, der ligger i butikscentre - ikke fik solgt et eneste påskeæg, mens efterspørgslen på den slags var allerstørst.