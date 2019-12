Jørgen Rasmussen, chef for stationsservice i DSB, kan ikke sikre ladcykler bedre på stationerne. Foto: DSB Foto: HOLSTING KLAUS/POLITIKEN

DSB vil ikke sikre ladcykler bedre

Roskilde - 20. december 2019 kl. 16:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er rigtigt nok, at ladcykler ikke holde i aflåst cykelparkering på Roskilde Station, bekræfter DSB. Det er der bare ikke noget at gøre ved.

- Det er korrekt, at vores aflåste cykelparkering i Roskilde ikke kan rumme de her store cykler. Sådan er det i alle vores aflåste cykelparkeringer, og vi har ikke aktuelle planer om, at vi skal ændre på dem. Det er i forvejen sådan, at en aflåst cykelparkering giver lidt mere tryghed, end hvis cyklen står udenfor, men det er stadig ikke nogen garanti for, at cyklen ikke kan blive stjålet. For det ændrer ikke ved, at cykeltyve også kan skaffe sig adgang dertil, siger Jørgen Rasmussen, chef for stationsservice i DSB.

Sådan er det jo I sidste ende er det også et spørgsmål om økonomi, da det i forvejen er dyrt at etablere cykelparkering, og det vil være endnu dyrere at gøre for de store ladcykler.

Spørgsmålet er, hvad DSB's passagerer så skal gøre med deres hundedyre ladcykler, hvis de gerne vil fortsætte med at tage toget på arbejde?

Det er deres egen sag, selvom Jørgen Rasmussen »bestemt ikke håber«, at cykeltyverierne skubber dem ud af toget og over i bilerne.

- Der kommer aktuelt mange nye cykler og køretøjer i disse år, så vi har ikke planer om at lave noget nyt for de her ladcykler. Når det er sagt, ved vi godt, at cykeltyverier er et kæmpe problem. På det område adskiller vores arealer sig ikke fra andre steder, hvor der er større koncentration af cykler, men det er desværre det, man risikerer, når man parkerer ved busstoppesteder, supermarkeder og så videre, siger Jørgen Rasmussen og tilføjer, at DSB mange steder har videoovervågningen, men at brugen af optagelserne er i politiets hænder.

Han har ikke løsningen på, hvad DSB's ladcyklende kunder så skal stille op, hvis ikke de vil købe ny ladcykel hver måned.

- Vi håber, at kunderne vil blive ved og måske finder andre løsninger på at komme til og fra toget, eller måske finder et andet sted at parkere cyklen, siger han.