Se billedserie Noah Thilemann og Carina Helligsø Allentoft Jensen (t.h.) ses her sammen med leder af ordblindeafdelingen på HF og VUC Roskilde, Marie Wolther Bertelsen, som gennem snart 15 år har arbejde med ordblinde. Foto: HF og VUC Roskilde

DRs ordblinde-stjerner tryllebandt alle

Roskilde - 06. oktober 2021

En aften om ordblindhed kunne godt trække mange af huse i aftes.

Cirka 150 gæster var mødt op da VUC Roskilde holdt informationsaften om, hvad det vil sige at være ordblind. Aftenen blev krydret med med to meget oplagte deltagere fra DRs nye programserie om ordblindhed, »Vi er ordbildne« (stavefejlen er bevidst, red.), Noah Thilemann og Carina Helligsø Allentoft Jensen.

Lærer udenad VUC Roskilde er et kraftcenter på Sjælland, når det kommer til unge og voksne og ordblindhed. Og leder - og tidligere modtager af ordblindeprisen - Marie Wolter Bertelsen var først på scenen med lidt forklaringer om ordblindhed. Her kunne man blandt andet høre hvorfor, det typisk først er omkring 4. klasse, at man opdager, at børn er ordblinde.

- Mange ordblindebørn lærer bare bøgerne udenad i de første klasser. Derfor opdages det først typisk i 4. klasse, for det er på det tidspunkt, at strategien om at lære udenad ikke længere rækker. Det, der skal nås og læres, bliver for meget og for komplekst. Det kræver også enorm meget energi hele tiden at skulle huske alting udenad for en ordblind, forklarer Marie Wolter Bertelsen, som også er den mest fretrædende ekspert i DR-programserien.

Græd rigtig meget Herefter var de to nye ordblinde-kendisser Noah Thilemann og Carina Helligsø Allentoft Jensen med på scenen.

- Det var først med DR programmerne, at jeg faktisk fandt ud af, at jeg er ordblind. Jeg har fået nogle gode værktøjer, så jeg bedre kan læse og stave, fortalte Carina Helligsø Allentoft Jensen.

Noah Thilemann, som nu drømmer om at blive fotojournalist, fortalte lidt om at lave programmerne.

- Programmerne er godt klippet, og de har fået meget med. Vi optog måske 10 timer hver gang, som er kogt ned til 30 minutter. Vi var bange for, at det hele blev tv med folk, der græder, for vi har grædt rigtig meget under optagelserne, siger Noah Thilemann, som droppede folkeskolen for at tage to år på ordblindefterskolen Solbakken ved Skælskør.

Han havde aldrig turdet drømme om en HF, men efter programmerne og det han har lært der, går han nu til ordblindeundervisning på Hf og VUC Roskilde.

Dårlige minder Noget, som publikum gerne ville vide, var, hvordan de to husker deres egen tid i folkeskolen.

- Jeg har dårlige oplevelser fra min folkeskole, og i 4. klasse fik min mor flyttet mig til en Rudolf Steiner skole. Her var jeg rigtig glad for musik og gymnastik. Jeg har aldrig lært engelsk, og dansk er svært. Det er først med disse programmer for DR, at jeg faktisk har fundet ud af, at jeg er ordblind, svarede Carina Helligsø Allentoft Jensen, som er uddannet frisør, men grundet en skade ønsker at lave noget andet.

For Noah Thilemann var folkeskolen heller ikke en succes.

- Jeg fandt ud af, at jeg var ordblind i 6. klasse. Det var møgsvært at have dansk i skolen. Jeg græd tit efter skole. Og jeg hadede, når der skulle vælges grupper, fordi ingen valgte mig. Jeg tror, man kan lave mange forbedringer for ordblinde børn, sagde han blandt andet.

Efter foredraget kunne gæterne tale med en række ordblinde-eksperter fra blandt andet Hf og VUC Roskilde, NOTA, Ordblindeforeningen, Køge Bibliotek og Roskilde Bibliotek og læsekonsulenterne fra Roskilde Kommune og Køge Kommune.