Roskilde Kommune bør få lavet en konkret plan for hvor der må etableres solcelleparker i kommunen, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DN ryster på hovedet af Roskilde: Mangler solcellestrategi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DN ryster på hovedet af Roskilde: Mangler solcellestrategi

Roskilde - 12. august 2020 kl. 13:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune ender på bagkant, og kommer til at slås med en masse sure borgere, hvis ikke politikerne tager deres ansvar alvorligt og laver en strategi for solceller.

Sådan lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening efter, at de første ønsker om solcelleprojekter er dukket op i kommunen.

- Politikerne gør kommunens borgere en bjørnetjeneste ved ikke at tage ansvar og lave en strategi for, hvor der må laves store solcelleanlæg i kommunen. De lader borgerne i stikken, for solcellerne kommer, og de er nødvendige, men man får kun sure borgere ud af ikke at have fortalt borgerne klart, hvor solcelleparkerne kan ligge, siger Ole Steen Olsen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Roskilde.

Formand for klima- og miljøudvalget Karim Arfaoui (S) mener ikke, at kommunen fejler i sin måde at håndtere planerne om solceller.

- Vi har skrevet det ind i kommuneplanen, at der skal tages højde for natur, kultur og naboer, før der kan etableres solcellerparker, og der er et stort pres på alle arealer i hele kommunen. Så jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se, hvor i kommunen der er plads til solcelleparker, men vi bør nok tage yderligere en drøftelse om det i udvalget, siger han.