Der bliver holdt DM i speedcubing på Hedegårdenes Skole den kommende weekend. I Roskilde blev der for syv år siden holdt VM, og dengang var det på Østervangsskolen. Foto: Lars Kimer

DM i weekenden: De er hurtige, hvor hurtig er du?

Hvem har ikke prøvet kræfter med en Rubik's Cube og jublet, når den ene af de seks sider endelig viser sig at kunne præsentere ni felter med den samme farve, for derefter at stirre irriteret på de andre fem sider, som ikke er i nærheden af at fremstå lige så ensartet og fin?

Hvis du har lyst til at se, hvordan det skal gøres ordentligt og tilmed hurtigt, så holder Dansk Speedcubing Forening, i samarbejde med Roskilde Speedcubing Forening, dette års danmarksmesterskab i speedcubing. Stævnet finder sted i hallen og tumlesalen på Hedegårdenes Skole fra den 8. til den 10. oktober.

Og skulle du have lyst til at opleve mesterskaberne, så er det bare at kigge forbi skolen lørdag og søndag. Søndag afvikles de sværeste af konkurrencerne.

- Da det maksimale antal deltagere allerede er nået, kan vi desværre ikke tage imod flere tilmeldinger på nuværende tidspunkt. Tilskuere er dog velkomne, men bemærk, at eftersom der er mange deltagere og ledsagere vil stole og borde være forbeholdt deltagerne, lyder det fra en af arrangørerne fra Dansk Speedcubing Forening, Thor Muto Asmund.

Speedcubing er en sport, hvor man på tid forsøger at løse forskellige puzzles, lige fra den velkendte »professorterning« til mere avancerede puzzles som fx professorterninger med 4x4, 5x5, 6x6 eller 7x7 sider og flere andre komplicerede varianter. Der er også konkurrencer indenfor »blind solving«, hvor man ikke må se på terningen, mens man løser den, eller løsning med færrest mulige drej.

For at peppe mesterskaberne lidt op må deltagere fra udlandet også gerne kigge forbi, og det betyder, at de 100 deltagere kommer fra 16 forskellige lande. Yngste deltager er otte år, og den ældste er 58.