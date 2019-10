Se billedserie Meget bioteknologisk forskning er i øjeblikket forhindret i at komme længere end til laboratorierne.

DLF-formand vil have mere genteknologi

Roskilde - 29. oktober 2019 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark risikerer at miste positionen som verdens førende eksportør af frøavl, hvis holdningen til at anvende genteknologi i produktionen ikke ændres.

Det signal sendte bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen i formiddags fra generalforsamlingen i frøkoncernen DLF, der har hovedsæde i Roskilde. Uden adgang til nye forædlingsmetoder og nødvendige plantebeskyttelsesmidler er han bekymret for, om Danmark kan opretholde en stor frøproduktion. Men formanden er optimistisk. Han håber, at der er ved at sprede sig en større forståelse for, at de nye forædlingsmetoder er nødvendige i planteforædlingen til at udvikle sundere og mere bæredygtige planter.

- Etisk Råd har udtalt sig positivt over for at bruge CRISPR-metoden, som kan hjælpe os med at nå de nye bæredygtighedsmål. Også økologerne og Danmarks Naturfredningsforening har givet CRISPR-metoden deres velsignelse, sagde Christian Høegh-Andersen

CRISPR-teknologien har gjort det langt billigere at klippe og klistre i gener og derved opnår nogle af de egenskaber, man gerne ser i planter. Det gælder fx modstandsdygtighed over for plantesygdomme og skadedyrsangreb, en effektiv udnyttelse af vand og næringsstoffer i jorden, så der skal vandes og gødes mindre, og flerårige planter med dybe rødder, der lagrer kulstof og dermed trækker CO2 ud af atmosfæren.

- Nu opfordrer vi så til, at de danske europaparlamentsmedlemmer og den danske regering ser at få kigget på de muligheder, der er ved de nye teknikker, så vi hurtigere kan få udviklet nye og mere robuste sorter, sagde Christian Høegh-Andersen.

Danmark har positionen som verdens største græsfrøeksporterende land, men DLF forudser, at frøavlen vil flytte mod andre områder, hvis mulighederne for at producere rent frø svækkes. Ifølge DLF, mister dansk landbrug lige nu godkendelser på en række plantebeskyttelsesmidler, uden at der kommer nye brugbare alternativer, og det er et problem for frøavlerne.

- Lige nu er en række plantebeskyttelsesmidler med betydning for frøavlen i skudlinjen, og det lover ikke godt for fremtidens frøavl i Danmark. Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er ikke længere udelukkende baseret på en reel risikovurdering, men er i høj grad også blevet et emne på den politiske scene, lød det fra formanden.

Aktuelt har EU indført forbud mod brug af sprøjtemidlet Reglone. Forbuddet træder i kraft om tre måneder, og med den tidshorisont understreger Christian Høegh-Andersen, at der fortsat er behov for adgang til planteværn.

- Danmark står for over 80 procent af den europæiske frøproduktion af hvidkløver og engrapgræs, hvor adgangen til Reglone er nødvendig til ukrudtsbekæmpelse. Vi har for øjeblikket ingen alternativer til Reglone, og jeg er meget bekymret for, om vi kan opretholde en stor produktion af hvidkløver og engrapgræs i Danmark, hvis vi mister de nødvendige hjælpestoffer. Et farvel til Reglone vil trække tæppet væk under en væsentlig del af vores frøproduktion og betyde, at duften af blomstrende hvidkløvermarker bliver et sjældent syn i det danske landskab, sagde formanden.

Han tilføjede, at frøbranchen er bevidst om at finde alternativer til at supplere plantebeskyttelsesmidlerne fremover, og der er et stort forskningsprogram i gang med mekanisk ukrudtsbekæmpelse, integreret plantebeskyttelse, sædskifte mm.

- Opgavernes omfang og kompleksitet kræver, at vi får tid til at udvikle de rigtige metoder. Vi har derfor brug for forståelse fra myndighedernes side til at hjælpe os med at finde nogle pragmatiske løsninger på den korte bane, så vi ikke smider barnet ud med badevandet, sagde DLF-formanden.

