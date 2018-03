Carsten K. Jensen (tv), administrerende direktør for CKJ Steel A/S i Køge, er ny formand for DI Roskilde/Køge Bugt. Billedet er fra 2014, hvor Anders Samuelsen fra Liberal Alliance besøgte virksomheden. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

DI Roskilde/Køge Bugt har fået ny formand

Roskilde - 10. marts 2018

Adm. direktør Carsten K. Jensen, CKJ Steel A/S i Køge bliver ny formand for DI Roskilde/Køge Bugt.

Ved et bestyrelsesmøde pegede en enstemmig bestyrelse på Carsten K. Jensen som efterfølger til Torben R. Strand, tidligere Site Manager hos NUNC A/S Thermo Fisher Scientific. Torben R. Strand er stoppet som formand, da han har tiltrådt nyt job uden for DI Roskilde/Køge Bugts område.

- Vores virksomheder står over for en meget stor opgave. I Roskilde/Køge-området er der under 17 procent, som vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, og det er alt for lidt. Vi ved, at vi allerede nu mangler kvalificeret faglært arbejdskraft, og det bliver ikke nemmere i årene fremover. Den udfordring vil jeg gerne sætte højere på virksomhedernes og politikernes dagsorden, siger Carsten K. Jensen i forbindelse med udnævnelsen.

- Grobunden for vækst - i vores virksomheder og for hele området - er dygtige medarbejdere. Om det er ufaglærte, faglærte eller højtuddannede, så er de bare sværere at finde end for få år siden. Det skal vi gøre noget ved nu, ellers risikerer vi, at den nuværende gode vækst stopper i Roskilde/Køge Bugt, siger Carsten K. Jensen.

Han håber, at de nyvalgte byråd fortsat vil samarbejde med erhvervslivet, når der skal arbejdes med mærkesager i de kommende år.

- Mange steder i vores område kan det være meget vanskeligt at skaffe de fornødne kvalificerede medarbejdere, fordi de ganske enkelt ikke kan komme på arbejde. Det lyder som en skrøne, men fakta er, at der flere steder slet ikke kører nok busser ud til vores erhvervsområder. Og så kan det jo være svært at komme på arbejde, hvis man ikke har andre transportmuligheder. Det skal vi også have gjort noget ved, siger Carsten K. Jensen.