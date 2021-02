Corona satte også i 2021 en stopper for Forårsdagene i Roskilde, og DGI har nu rettet blikket mod sommerens stævner. Foto: Jens Wollesen

DGI ser i stedet frem mod sommerstævnerne

Roskilde - 15. februar 2021 kl. 14:15 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Grundet corona bliver det store gymnastikstævne Forårsdagene for andet år i træk ikke til noget i Roskilde. I stedet ser man nu fremad hos DGI Midt- og Vestsjælland.

- I vores landsdel har vi vores fire sommerstævner, så da januar og februar blev revet ud af kalenderen, valgte vi simpelthen at se frem mod sommerstævnerne i stedet for både at holde noget i maj og igen i juni, siger Merete Diana Hansen, som er gymnastikbestyrelsesformand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Den endegyldige aflysning af årets forårsstævne kom dog efter flere overvejelser hos organisationen, og man har internt holdt en løbende dialog for at finde ud af, hvad det skulle ende med.

- Vi vendte frem og tilbage, om vi måske kunne gøre det til maj måned, men hvad gør vi så, når vi har sommerstævnerne? Det med at arrangere flere store stævner lige i rumpen af hinanden var måske heller ikke den allerbedste løsning, siger Anne Juel Rasmussen, der er afdelingsleder for Idræt og Fokus.

- Så vi satser på sommerstævnerne og håber at kunne gøre et brag ud af dem. Også med den tanke, at det kunne være med til at understøtte de enkelte foreninger til at fortsætte deres sæson frem til sommerferien, siger hun.

Holder træning i gang Mange foreninger stopper typisk deres sæson omkring april, efter forårsopvisningerne er overstået, men med sommerstævnet i kikkerten håber man i DGI Midt- og Vestsjælland, at det kan holde foreningerne i gang.

- På den måde understøtter vi dem bedst muligt, blandt andet ved at de har noget se frem til og kunne træne frem til, siger Anne Juel Rasmussen.

Sidste år måtte DGI Midt- og Vestsjælland aflyse forårsopvisningen i Roskilde Kongrescenter i sidste øjeblik. I år blev beslutningen truffet i noget bedre tid. Billedet her er fra den seneste opvisning, der blev holdt i 2019.Foto: Jens Wollesen

Forsvarligt Sundhedshensynet vejede tungest, da beslutningen blev truffet om at rette fokus mod sommer fremfor forår.

- For hver gang, der bliver meldt noget ud, er vi nødt til at rette ind og få det til at passe. Hver gang vi skal arrangere noget, er det jo stort, så selv om det er så fortærsket at sige, så skal det jo være sundhedsmæssigt forsvarligt. Selv om vi megagerne ville holde det hele, siger Merete Diana Hansen.

Flere overvejelser og omstændigheder spillede desuden ind, for et stævne i corona-form ville ikke blive tilfredsstillende.

- Det ville ikke blive det, som vi gerne ville have, og det ville blive for svært. Og så var der dimensionen omkring haller og leje, hvor der også var en frist på. Så det var et sammensurium omkring, hvad der var muligt, hvad vi gerne ville have ud af det, og hvad vi gerne vil kunne præsentere vores deltagere for, siger Anne Juel Rasmussen.

Fokus på sommerstævner Af den grund arbejder DGI Midt- og Vestsjælland nu frem mod sommerstævnerne og håber, at der bliver mulighed for at få en masse deltagere med.

- Vi gør os rigtig mange tanker om, hvordan vi kan gøre det, hvordan vi kan gøre det godt, og at vi kan tilbyde noget godt for foreningerne. Vi har lyttet rigtigt meget til vores netværk og dem, der sidder med fingrene i bolledejen, i forhold til at kunne få alting til at fungere med restriktioner og det, vi gerne vil tilbyde, siger Merete Diana Hansen.

Udover sommeropvisning er DGI Midt- og Vestsjælland desuden opsatte på endelig at få forårsstævnet gennemført igen i 2022, hvis det kan lade sig gøre.

- Vi krydser alt, hvad der krydses kan, siger Anne Juel Rasmussen.

