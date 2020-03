DGI Gymnastikstævne med 10.000 deltagere i fare for aflysning

Weekenden står til at være den største gymnastikweekend på Sjælland i år. DGI Midt og Vestsjælland skal nemlig afholde de såkaldte »Forårsdage« i Roskildehallerne. Men kæmpestævnet er nu i fare for at blive aflyst.

Det skyldes, at statsminister Mette Frederiksen her til formiddag opfordrede til, at udskyde eller aflyse alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af faren for corona-virus.