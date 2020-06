Bestyrelsen i Dansk Folkeparti består nu af (fra venstre) Kim Kruse (suppleant), Jan Herskov, Jeanett Rasmussen, Kim Laursen, Birgith Hyldgaard (suppleant), Erik Christensen og Benny Skjoldborg foruden Helle Ingemann og Sanne Hansen, der begge var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

DF'ere klar til at tage endnu en tørn

Inden for den seneste håndfuld uger har i alt seks byrådsmedlemmer i Hillerød, Sorø, Ringsted, Næstved og Vordingborg meldt sig ud af Dansk Folkeparti, men i partiets lokalforening i Roskilde er der fred og fordragelighed, som om partiets situation helt overordnet er ringere end nogensinde.

Onsdag var der generalforsamling på rådhuset, og selv om meningsmålingerne for tiden ikke levner DF meget mere end seks-syv procent af stemmerne på landsplan, er der optimisme lokalt.

- Vi ved godt, vi er gået tilbage, og at vi er presset, men der er kommet nye folk ind, og alle er indstillet på at arbejde på tingene frem mod kommunalvalget næste år, så det er bare at give den gas, siger Jan Herskov.