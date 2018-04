DF sikrer teaterforestilling til de ældre

Beboerne på fire af Roskilde Kommunes plejecentre kan se frem til at få besøg af Teatret KrisKat, som vil opføre forestillingen »Memories« for dem.

Teatret var ellers ikke blandt dem, som i første omgang fik støtte fra Kulturpuljen, da kultur- og idrætsudvalget skulle tage stilling til ansøgningerne. Dansk Folkepartis Gitte Simoni fik dog de andre partier med på at lade forvaltningen undersøge, om der var interesse på plejecentrene for en teaterforestilling. Det var der, og derfor har kultur- og idrætsudvalget besluttet at tildele Teatret KrisKat 40.000 kroner i tilskud fra Kulturpuljen på betingelse af, at forestillingerne bliver offentlige arrangementer med adgang for alle.