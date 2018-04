DF-profil fylder 40: - Det er sundt at holde en pause fra politik

- Det er sundt at få en pause. Man ser tingene lidt anderledes, når man kommer væk fra det hele. Især den personfnidder, der kan være i byrådspolitik. Det er godt at vide, at der er et dejligt liv uden for politik, siger Merete Dea Larsen, som er sikker på, at hun kommer tilbage til byrådet med frisk mod. Hun er selv lidt overrasket over, at hun har kunnet lægge det politiske arbejde til side.